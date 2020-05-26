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Logitech G915 TKL klavyesi tanıtıldı!
Logitech, merakla beklenen oyunculara yönelik olan mekanik özellikli G915 TKL klavyesini tanıttı. Yeni klavye, özellikleri, kompakt tasarımı ve kullanım süresiyle öne çıkıyor.
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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ve oyuncu ekipmanlarına ilgi oldukça arttı. Artan bu ilgi şirketleri de harekete geçirdi. Logitech, popüler oyuncu klavyelerinden bir tanesi olan G915’in “Tenkeyless Lightspeed” versiyonunu duyurdu.
Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının lider markası Logitech, çıkarmış olduğu klavyenin tasarımı ile önceki nesline göre daha kompakt bir yapıya sahip olduğu görünüyor. Böylece Logitech G915 TKL, oyuncu klavyelerinin aksine kablosuz yapısı ve uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor.
LIGHTSPEED teknolojisi sayesinde tuş aydınlatmaları kapalı olarak günde ortalama 8 saat kullanıldığında 135 saate kadar kablosuz oyun deneyimi sunan G915 TKL, LIGHTSYNC teknolojisi ile de oyunlarla senkronize olan dinamik ve kişiselleştirilebilir bir aydınlatma sunuyor. Standart mekanik anahtarların yarısı kadar yüksekliğe sahip olan klavye, hız ve performansı artırıyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Logitech G915 TKL, haziran ayı itibari ile satın alınabilecek. Ancak yeni klavyenin ülkemize ne zaman geleceği konuda net bir bilgi yok. Söz konusu klavye, mekanik yapısının yanında GL Linear, GL Tactile veya GL Clicky bağlantılı versiyonlarını da satın alabiliyor. Oyun severlerin merakla bekledikleri klavye için yurt dışında 229,99 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş bulunuyor.
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Redmi Earbuds S, Hindistan’da satışa sunuldu
Redmi, geçtiğimiz günlerde Redmi AirDots S ismiyle Çin’de tanıttığı TWS kulaklık modelini, bugün de Hindistan’da Earbuds S adıyla satışa sundu. Mi True Wireless Earphones 2’ye oranla daha bütçe dostu bir alternatif olarak sunulan Redmi Earbuds S’e, gelin beraber göz atalım.
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Redmi Earbuds S, fiyat performans kulaklığı olma yolunda iddialı adaylardan
Earbuds S modelinde, fiyattan kısılmış olsa da; özellik anlamında pek bir eksiklik yok diyebiliriz. Oyun modu da bulunan Earbuds S, akıllı cihazlarında oyun oynamayı seven kullanıcılar için düşük gecikmeli bir oyun moduna da sahip. Böylece kablosuz kulaklıklarınızla oyun oynarken, seste yaşanabilecek gecikme ve senkron sorunlarının önüne geçebilmeniz mümkün. Ayrıca her bir kulaklık 4.1 gr ağırlığa sahip ve bu değer ile skalanın hafif tarafında kalıyor diyebiliriz. Kulaklıklar, tam şarjda 4 saate kadar dinleme süresi sağlayabilir iken, kutu ile beraber bu süreyi 12 saate kadar çıkartabiliyorsunuz. Üstelik Bluetooth 5.0 desteği de cabası.
Yeni Earbuds S modeli, IPX-4 tere ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Yani terlediğiniz zaman kulaklıkların bozulma riskini dert etmenize gerek kalmayacak. 7.2 mm çapa sahip sürücüler ise, ufak boyutlu bir TWS kulaklık için iyi bir büyüklüğe sahip diyebiliriz. Ürünün Hindistan fiyatı ise yaklaşık 24 Dolar’a tekabül ediyor. Bakalım Redmi Earbuds S, ülkemizde ne zaman satışa sunulacak ve fiyat ne olacak. İlerleyen zamanlarda da detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Galaxy Watch Active 2, Güney Kore’de EKG sertifikası aldı!
Samsung Galaxy Watch Active 2, Güney Kore’de EKG sertifikasını sonunda aldı. Özellik yakında kullanıcılara sunulacak. Ancak hemen sevinmeyin.
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Samsung, EKG özelliği ile alakalı gelişmeyi duyurdu!
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy Watch Active 2, akıllı saat rekabetinde önemli bir yere sahip. Tıpkı yeni nesil Apple Watch gibi içerisinde sağlık yönünde önemli bir özellik olan EKG bulunsa da, gerekli sertifikalar bulunmadığı için bu özellik henüz kullanılabilir durumda değil. Daha önceden Galaxy Watch için yeni sağlık uygulamasını duyuran firma, şimdi de Galaxy Watch Active 2 için gerekli izinleri aldı. Resmi sitesinden son durumu anlatan bir yazı paylaşan firma, yakın zamanda saatler için bir güncelleme yayınlayarak gerekli izinlerin alındığını kullanıcılarına aktardı. Kore Yiyecek ve İlaç Güvenliği Bakanlığı üzerinden alınan sertifika sayesinde özellik artık kullanılabilir olacak. Güncellemenin 2020 yılının üçüncü çeyreğine kadar dağıtılması da beklenmekte.
Her ne kadar bu olumlu bir gelişme olarak gözükse de, erken sevinmemekte fayda var. Zira Samsung şimdilik sadece Güney Kore sınırları içerisinde bu özelliği aktif edebilecek. Özellikle ABD ve Avrupa sınırları içerisinde EKG özelliğinin kullanılması hala mümkün değil. Çünkü firmanın bu özelliği aktif etmek istediği ülkelerde veya bölgeler de tek tek gerekli mercilerden izin alması gerekiyor. Hal böyle olunca ne yazık ki bir süre daha beklemek gerekiyor.
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AirPods, sağlık konusunda yeni özelliklere sahip olacak!
Apple AirPods, yeni nesli ile birlikte sağlık yönünden daha fazla özelliğe sahip olabilir. Gelen bilgilere göre firma, kulaklıkları sağlık takibi konusunda geliştirmeyi düşünüyor.
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AirPods, sağlığınızı takip etmenizde size yardımcı olabilir!
Apple firmasının gerçek kablosuz kulaklıkları AirPods serisi, artık sadece müzik dinlemek için var olmayacak. Gelen son bilgilere göre firma, yeni nesil AirPods kulaklıkların içine, ışık sensörleri yerleştirmeyi düşünüyor. DigiTimes isimli haber sitesinde yer alan rapora göre Apple, ışık sensörlerini yeni nesil kulaklıklarına yerleştirerek kullanıcıların sağlık konusunda bilgi almayı planladığı öğrenildi. Nabız ve kanda yer alan oksijen yoğunluğu gibi bilgileri bu sensörler ile ölçmek isteyen firma, aynı zamanda spor sırasında kullanımı arttırmak adına adım sayar özelliğini de bu kulaklıklara yerleştirmek istiyor.
Apple hali hazırda Apple Watch ile birlikte sağlık konusunda önemli gelişmeler gerçekleştiriyor. Ancak bu gelişmeler sonrasında firma bu işi kulaklıklar yardımıyla da yapmayı deneyecek gibi duruyor. Rapora göre bir veya iki yıl içerisinde çıkacak AirPods kulaklıklar daha önce saydığımız özellikleri içerisinde bulunduracak. Firmanın zaten sağlık konusunda verdiği önem en başından beri bilinirken, Tim Cook da bu konu hakkında, insanlığa en büyük katkıyı yapma gayesi altında olduklarını belirtmişti. Hal böyle olunca gözler 2021 ve 2022 yılları içerisinde çıkartılacak AirPods ve Pro modellerine çevrildi. Bakalım firma bu konuda geliştirmeleri sağlayabilecek mi, yakın bir zamanda “kulaklık” kelimesi başka bir anlam daha içerebilecek mi merakla bekliyor olacağız.