Huawei Mate Watch akıllı saat geliyor!

Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefonları için kullandığı Mate serisi, artık telefonlar dışında pek çok üründe kullanılıyor. Geniş bir mobil ürün grubu olan serinin son halkası ise Huawei Mate Watch akıllı saat olacak gibi görünüyor!

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Huawei Mate Watch serisi, Watch GT akıllı saatlerin yerini alabilir!

Mate model adı; Huawei Mate 30 akıllı telefon serisinin yanı sıra MateBook laptop ve MatePad tablet modellerinde de yer alıyor. Şu anda bilinirliği telefon modellerinin ötesine geçen serinin daha fazla üründe kullanılması planlanıyor. Birkaç gün önce ortaya çıkan bir marka başvurusu da bunu net şekilde ortaya koyuyor. Huawei Mate Watch adlı başvuru, doğrudan giyilebilir ürünleri kapsıyor ve uluslararası kullanım için sınıflandırılıyor.

Mate Watch modeli için oluşan tahminler, cihazın gelişmiş özelliklere sahip bir premium saat olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte markanın halihazırda bu özellikleri sunan Watch GT adlı bir akıllı saat serisi daha bulunuyor. Huawei’nin gelecek Watch GT modelini Mate serisi altında toplayabileceği ve böylece model adı karmaşasının önüne geçmeyi planladığı belirtiliyor.

Akıllı saat modeli hakkında bütün bilinenler, şu anlık sadece markanın yaptığı patent başvurusundan ibaret. Dolayısıyla cihazın teknik özellikleri ve hatta satışa sunulup sunulmayacağı bile belli değil. Ancak şimdiye kadar bu isim altında pek çok ürün görmüş olmamız, markanın Mate adını daha sık kullanacağını işaret ediyor.