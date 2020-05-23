Giyilebilir Teknoloji
Huawei Mate Watch akıllı saat geliyor!
Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefonları için kullandığı Mate serisi, artık telefonlar dışında pek çok üründe kullanılıyor. Geniş bir mobil ürün grubu olan serinin son halkası ise Huawei Mate Watch akıllı saat olacak gibi görünüyor!
İlginizi çekebilir: Huawei arama motorunu duyurdu: Petal Search!
Huawei Mate Watch serisi, Watch GT akıllı saatlerin yerini alabilir!
Mate model adı; Huawei Mate 30 akıllı telefon serisinin yanı sıra MateBook laptop ve MatePad tablet modellerinde de yer alıyor. Şu anda bilinirliği telefon modellerinin ötesine geçen serinin daha fazla üründe kullanılması planlanıyor. Birkaç gün önce ortaya çıkan bir marka başvurusu da bunu net şekilde ortaya koyuyor. Huawei Mate Watch adlı başvuru, doğrudan giyilebilir ürünleri kapsıyor ve uluslararası kullanım için sınıflandırılıyor.
Mate Watch modeli için oluşan tahminler, cihazın gelişmiş özelliklere sahip bir premium saat olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte markanın halihazırda bu özellikleri sunan Watch GT adlı bir akıllı saat serisi daha bulunuyor. Huawei’nin gelecek Watch GT modelini Mate serisi altında toplayabileceği ve böylece model adı karmaşasının önüne geçmeyi planladığı belirtiliyor.
Akıllı saat modeli hakkında bütün bilinenler, şu anlık sadece markanın yaptığı patent başvurusundan ibaret. Dolayısıyla cihazın teknik özellikleri ve hatta satışa sunulup sunulmayacağı bile belli değil. Ancak şimdiye kadar bu isim altında pek çok ürün görmüş olmamız, markanın Mate adını daha sık kullanacağını işaret ediyor.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Buds Q tam kablosuz kulaklık, 25 Mayıs’da tanıtılacak!
Realme, 25 Mayıs tarihinde tanıtımını yapacağı 8 üründen birini daha açığa çıkardı. Realme Buds Q tam kablosuz kulaklık da etkinlik kapsamında tanıtılacak.
Daha önce ortaya çıkan Buds Air Neo’dan sonra Realme’nin 25 Mayıs tarihinde yapacağı tanıtım etkinliğinde yer alacak ikinci kulaklık modeli Buds Q, Weibo üzerinden paylaşıldı.
İlginizi çekebilir: Realme Watch, tasarım ve özellikleri yayımlandı!
Tanıtılacak olan yeni kulaklıklar tasarım açısından Air ve Air Neo modellerinin Apple AirPods modeline benzemesinin aksine, Samsung Galaxy Buds modeli ile benzerlik gösteriyor. Realme, Buds Q modelinin Fransız sanatçı José Lévy tarafından tasarlandığını, tasarımda yuvarlak çakıllardan esinlenildiğini ve kulaklara mükemmel şekilde uyduğunu belirtiyor. Cihazın teknik özellikleri henüz ortaya çıkmadı. Firma bu ürün için özellikleri tanıtım etkinliğine saklamışa benziyor.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Watch, tasarım ve özellikleri yayımlandı!
Realme, 25 Mayıs tarihinde tanıtacağı yeni ve ilk akıllı saati Realme Watch modeline ait özellikleri doğruladı. Özellikler ile beraber cihazın tasarımı da ortaya çıktı.
Realme Watch, 1,4 inç boyutunda renkli bir ekran ile kullanıcılara sunulacak. Ekran üzerinde birde Realme logosu bulunacak. Firma söz konusu ekranın kendi fiyat segmentinde Hindistanda satılan en büyük ekran olduğunu söylüyor. Yeni akıllı saat iki tür kayış ile piyasaya sürülecek. İlk etapta “Klasik” kayış ile piyasaya sürülecek olan saat, sonrasında firmanın “Moda” adını verdiği Apple Watch benzeri bir kayışa sahip versiyonu ile satışta olacak. Sadece siyah renkli kadrana sahip olacak Watch modeli, Siyah, Mavi, Kırmızı ve Yeşil renkte kayışlar ile satılacak.
İlginizi çekebilir: Realme TV, parlak ekranı ve 4 hoparlörü ile geliyor!
Oldukça yetenekli görünen Realme Watch, 14 farklı spor modunu barındıracak. Klasik yürüyüş ve koşu ölçümüne ek olarak Aerobik, Masa Tenisi ve Badminton bu modlardan bazıları. Yeni akıllı saat bunlara ek olarak, sürekli ve gerçek zamanlı bir şekilde kalp atış hızı ile kandaki oksijen oranını ölçümleyebilecek.
Watch modeli, markanın Band modelinde olduğu gibi Realme Link uygulaması üzerinden kontrol edilebilecek ve diğer uygulamalardan gelen arama ve mesaj bildirimleri konusunda sizi uyaran “Idle Alert”, “Su İçme Hatırlatması” ve “Akıllı Bildirim” özelliklerine sahip olacak. Bunlara ek olarak akıllı saat üzerinden telefon kamerası ve müzik kontrollerini sağlamak da mümkün olacak.
Haberimizde bulunanlara ek olarak 25 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan tanıtım etkinliğinde cihaz özellikleri ile ilgili daha fazla ayrıntıyı görüyor olacağız.
Apple
Apple Watch 6, panik atak modu ile gelecek!
Akıllı saat serisi Apple Watch, asıl fonksiyonlarından daha çok sağlık üzerine geliştirdiği takip özellikleri ile konuşulur oldu. Serinin bu yıl piyasaya sürülecek modeli Apple Watch 6 ise panik atak ölçümü sayesinde beynimizi okumayı hedefleyecek!
İlginizi çekebilir: Redmi 10X, Google Play Console üzerinde görüntülendi
Apple Watch 6, sağlık desteği konusunda daha ileri gidecek!
iPhone 12 serisiyle birlikte tanıtılacak yeni Watch serisi, halihazırda popüler olan sağlık destek sistemlerini daha da geliştirecek gibi görünüyor. Yeni nesil Apple Watch’a ait son bilgilere göre, saatte akut anksiyete ataklarını (panik atak) tespit eden yüksek hassasiyetli bir sensör yer alacak. Nefes darlığı, terleme, titreme, bilinç kaybı gibi belirtileri saptayacak akıllı saat, tıpkı elektrokardiyogram özelliğinde olduğu gibi acil durum sinyali gönderebilecek. Böylece sağlık durumu tespiti konusunda kalp ve nabız durumundan bir adım daha ileri gidilecek.
Watch Series 6’nın yeniliklerinden birisi olarak gösterilen kandaki oksijen miktarının tespiti ise önemli bir eksikliği giderecek. Uygun fiyatlı akıllı bileklik modellerinde bile bulunan bu özellik, kan/oksijen seviyesini anlık takip ederek olası bir düşüş halinde kullanıcıyı uyarıyor. Ayrıca uyku süresini, kalitesini ve çeşitli parametreleri ölçebilen gelişmiş uyku takibi de cihazın yenilikleri arasında yer alacak.
Gövdesinin içinde Apple S6 yongası taşıyacak olan Watch Series 6, böylece aynı pil kapasitesiyle daha uzun bir kullanım süresi sağlayacak. Tasarım yönünden radikal bir değişiklik beklenmeyen saatin Eylül ayında düzenlenecek yeni cihaz etkinliği ile tanıtılacağını belirtelim.