LinkedIn’in Sahibi Olduğu Siteden Kullanıcı Bilgileri Çalındı

Microsoft’un LinkedIn’i resmen satın almasının hemen ardından şirketin sahip olduğu sitelerden birinde kullanıcı bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı.

LinkedIn’in eğitim sitesi Lynda.com kullanıcılarını bir veri kaybı nedeni uyardığı ve bu kaybın içerisinde 55.000 kullanıcının şifrelerinin de olduğunu açıkladı. Lynda.com kullanıcı şifrelerinin zaten kendi veri merkezinde kriptolu bir şekilde durduğunu ancak yine de kullanıcıların şifrelerini değiştirmelerinin iyi olacağını belirtti. Site 9.5 milyon müşterisine mail atarak bu durumu dikkate almalarını dile getirdi.

Bu yeni durum 2012’de yaşanan LinkedIn hackine benziyor. Site bünyesindeki yaklaşık 117 milyon hesabın şifresi çalınmıştı. Bu iki olay arasında bağlantı olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Yeni ortaya çıkan bu durum Microsoft gibi bir teknoloji devinin canını hayli sıkmış olabilir. Daha site bünyesinde bulunan kullanıcıların bilgilerini kullanmadan önce güvenlik problemleri yaşamaya başlaması şirket için son derece can sıkıcı bir durum.