LinkedIn, hikayeler için yukarı kaydırma özelliği getiriyor

İş verenler ve iş arayanların etkileşim kurabilmelerine olanak sağlayan LinkedIn, platform içerisinde paylaşılan hikayelere yukarı kaydırma özelliği getirmeye hazırlanıyor.

LinkedIn bir ‘sosyal medya platformu klasiği’ olarak, bünyesine hikayeler özelliği ekleyen uygulamalar arasında kısa bir süre önce yerini aldı. Anlaşılan hikayeler özelliğini getirmek kendisini tam manada tatmin etmemiş olacak ki, bu sefer de rakibi Instagram’da var olan yukarı kaydırma özelliği üzerinde çalışıyor.

Aslında bunu LinkedIn ile Facebook arasında gerçekleşen bir soğuk savaş gibi düşünebiliriz. Facebook, LinkedIn’in “kurumsal sosyal ağ”laşma stratejisini uzun süredir takip ediyor; bu bağlamda LinkedIn’in de Facebook ekosisteminden geri kalmamak istemesi oldukça normal karşılanıyor.

Sızıntılar dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi olan, mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, LinkedIn’in üzerinde çalıştığı özelliğin ekran görüntülerini paylaştı. Görüntülerden anlaşıldığı üzere, rakiplerinde olduğu gibi LinkedIn kullanıcıları kendi hikayelerine link ekleyebilecekleri bir arayüzle karşılaşacak. Söz konusu hikayeyi gören takipçiler ise yukarı kaydırarak ilgili linke gidebilecekler.

#LinkedIn is working on adding swipe up links in Stories 👀 pic.twitter.com/MSXcSGpBg1

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 3, 2020