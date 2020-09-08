Android 11 dağıtıma çıkmaya başladı!

Google bugün yaptığı açıklama ile Android 11 ‘in son sürümünün kullanıma hazır olduğunu duyurdu. İşletim sisteminin en son sürümü, son altı ayda birden fazla geliştirici önizlemesi ve beta programından geçti.

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Tahmin edildiği, Google’ın Pixel telefon serisi büyük olasılıkla güncellemeyi alan ilk telefonlar olacak. Tüm Pixel telefonlar (Google Pixel ve Pixel XL dışında) güncelleme için uygun modeller arasında. Buna Google Pixel 3a ve Google Pixel 4a da dahil.

Android 11: Her şey bağlantılarla ilgili

Google’ın yeni Android sürümü ile büyük önceliği arkadaşlarınız ve ailenizle daha iyi iletişim halinde kalmanıza yardımcı olmak gibi gözüküyor. Bu, bildirimlerinizi bildirim gölgesi içinde yeni bir noktada organize etmek ve önemli sohbetleri ön planda tutmak için sohbet balonlarını kullanamk anlamına geliyor.

Android 11, gizlilik ve güvenliği çevreleyen yeni özellikler sunuyor. Bu değişikliklerin en büyüğü, kameranızı, mikrofonunuzu veya konum verilerinizi kullanmak isteyen uygulamalara tek seferlik izinler verebilmeniz olacak. İzin verdikten sonra, uygulamayı bir sonraki açışınızda tekrar izin vermeniz gerekecektir. Bu, yalnızca güvendiğiniz uygulamaların bu çok hassas araçlara kalıcı erişim sağlamasına yardımcı olur.

Ayrıca Google, Android’in kullanımını daha kolay ve daha verimli hale getiren yeni araçlar ve özellikler de ekledi. Bu özelliklerden işinize yarayacak olanları başka bir haberimizde derledik: Android 11 ‘in işinize yarayacak en iyi özellikleri!

Diğer telefonlar için de güncellemeler yakında gelecek

Yeni Android’i bu sene sadece Pixel cihazlar almayacak gibi görünüyor.

Xiaomi, beta yazılım programına kaydolan Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcılarının, yeni Android güncellemelerini ilk alan kullanıcılar olacğanı açıklamıştı. Bu hem Çin hem de küresel varyantlar için geçerli olacak. Ayrıca Oppo, Android 11 tabanlı Color OS arayüzünün ilk genel beta sürümünün Find X2 ve Reno 3 Pro serileri için kullanılabileceğini doğruladı.