Genel
Android 11 dağıtıma çıkmaya başladı!
Google bugün yaptığı açıklama ile Android 11 ‘in son sürümünün kullanıma hazır olduğunu duyurdu. İşletim sisteminin en son sürümü, son altı ayda birden fazla geliştirici önizlemesi ve beta programından geçti.
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Tahmin edildiği, Google’ın Pixel telefon serisi büyük olasılıkla güncellemeyi alan ilk telefonlar olacak. Tüm Pixel telefonlar (Google Pixel ve Pixel XL dışında) güncelleme için uygun modeller arasında. Buna Google Pixel 3a ve Google Pixel 4a da dahil.
Android 11: Her şey bağlantılarla ilgili
Google’ın yeni Android sürümü ile büyük önceliği arkadaşlarınız ve ailenizle daha iyi iletişim halinde kalmanıza yardımcı olmak gibi gözüküyor. Bu, bildirimlerinizi bildirim gölgesi içinde yeni bir noktada organize etmek ve önemli sohbetleri ön planda tutmak için sohbet balonlarını kullanamk anlamına geliyor.
Android 11, gizlilik ve güvenliği çevreleyen yeni özellikler sunuyor. Bu değişikliklerin en büyüğü, kameranızı, mikrofonunuzu veya konum verilerinizi kullanmak isteyen uygulamalara tek seferlik izinler verebilmeniz olacak. İzin verdikten sonra, uygulamayı bir sonraki açışınızda tekrar izin vermeniz gerekecektir. Bu, yalnızca güvendiğiniz uygulamaların bu çok hassas araçlara kalıcı erişim sağlamasına yardımcı olur.
Ayrıca Google, Android’in kullanımını daha kolay ve daha verimli hale getiren yeni araçlar ve özellikler de ekledi. Bu özelliklerden işinize yarayacak olanları başka bir haberimizde derledik: Android 11 ‘in işinize yarayacak en iyi özellikleri!
Diğer telefonlar için de güncellemeler yakında gelecek
Yeni Android’i bu sene sadece Pixel cihazlar almayacak gibi görünüyor.
Xiaomi, beta yazılım programına kaydolan Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcılarının, yeni Android güncellemelerini ilk alan kullanıcılar olacğanı açıklamıştı. Bu hem Çin hem de küresel varyantlar için geçerli olacak. Ayrıca Oppo, Android 11 tabanlı Color OS arayüzünün ilk genel beta sürümünün Find X2 ve Reno 3 Pro serileri için kullanılabileceğini doğruladı.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde Realme 7 ve 7 Pro modellerinin tanıtılmasının ardından gözler serinin en uygun fiyatlı telefonu Realme 7i ‘ye çevrilmişti. Telefon hakkında birçok bilgi sızdırılmıştı ve tasarımı hakkında da birçok detayı biliyorduk. Bugün Lazada Endonezya web sitesinde listelenen cihaz hakkında artık resmi görsellere sahibiz.
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Dörtlü kamera düzeni
Telefonun tasarımında dikkat çeken detaylardan biri ön ve arka kameraların yerleşimi ve düzeni. Görselde de görüldüğü üzere Realme 7i’nin arkasında dört kamera bulunuyor ve Samsung modellerinde görmeye alıştığımız L şeklinde bir yerleşime sahip. Ön kamera ise serinin diğer modellerinde olduğu gibi ekranın sol tarafına yerleştirilmiş.
Realme 7i ‘nin arka kapak tasarımı
Şirketin birçok modelinde artık bir klasik haline gelen farklı arka kapak tsarımları 7i için de geçerliliğini koruyor. Paylaşılan görsellerde arka kapağın 1/4’ünün parlak bir yüzeye sahip olduğunu görürken geriye kalan 3/4’lük kısmın mat bir kaplama ile kaplandığı belli oluyor.
İki farklı renk seçeneği
Lazada Endonezya web sitesinde listelenen bu modelin mavi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Renklerin Realme tarafından nasıl bir isimlendirilmeye sahip olduğunu bilmesek de mavi rengin ”şampanya mavisi”ne benzediğini söyleyebiliriz.
Realme 7i hakkında bilinen bazı özellikler
Listeme sonrası telefonla ilgili bazı teknik detaylar da netlik kazandı. 64 MP ana kamera, 5000 mAh kapasiteli batarya ve 90 Hz tazeleme hızına sahip ekran ile karşımıza çıkacak modelin hangi işlemci platformunu kullanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Genel
PUBG, Hindistan yasağına cevap verdi
PUBG, yaklaşık bir hafta önce yayınladığımız haberde belirttiğimiz yasağa karşı ilk hamlesini yaptı.
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PUBG ne yaptı ?
PUBG Mobile ve 117 diğer Çin kaynaklı uygulama Hindistan devleti tarafından kullanıcı verilerini kötü yönde kullandığı için yasaklanmıştı. Bugün ise yasağa karşı oyun üreticisinden resmi bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre yasağın önüne geçebilmek için oyunun Hindistan’daki dağıtımcısı bundan sonra Tencent değil PUBG Corporation olacak.
PUBG Corporation, aslında PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS oyunun bilgisayar ve mobil versiyonlarını geliştiren ve Bluehole şirketinin alt kolu olan Güney Koreli bir şirket. Daha sonra Çin firması Tencent’in bu şirketi satın almasıyla Tencent oyunun farklı ülkelerde ve platformlarda dağıtımını yapmaya başladı. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan Hindistan-Çin krizinin ardından Güney Koreli şirket geri adım attı ve bizzat kendisi oyunun Hindistan’daki dağıtımcısı olarak görev yapmak için hazırlıklar yapıyor.
Şimdilik, oyunu telefonunda yüklü halde bulunduran kullanıcılar oyuna erişebiliyor ama yeni oyuncular Play Store ya da App Store‘da oyuna erişemiyor. Bu değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği ve Hindistan devletinin oyunun yasağını kaldırıp kaldırmayacağını ise zaman gösterecek. Milyonlar tarafından oynanan bu oyunun dağıtımında yapılan değişiklik başarılı olursa diğer yasaklı uygulamalara da bir örnek teşkil edebilir.
Genel
Renault, F1’in yeni sezonunda “Alpine F1 Team” oluyor!
Renault‘un Formula 1‘deki ekibi, önümüzdeki yıldan itibaren Alpine F1 Team olarak, yeniden isimlendirilecek.
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Markanın desen tasarımı nasıl olacak bilinmiyor tabi ki. Fakat basın bültenlerinde yazan “Fransız mükemmelliğinin renklerini, Formula 1’in kalbine yerleştirin” ifadesi ile 2021 Alpine otomobillerinin kırmızı, mavi ve beyaz renklerini taşıyan bir düzene sahip olması bekleniyor. Ayrıca yeni desen tasarımında Infiniti, Mapfre, Dupont, RCi, Microsoft, Yahoo, HP, Siemens, Boeing, O.Z. Racing ve Pirelli’nin sponsor logoları da yer alma ihtimali de yüksek.
Renault Grubu CEO‘su Luca de Meo, “Alpine, hayranlarının yüzünü güldüren, güçlü ve canlı bir marka. Fransız mükemmeliyetinin bir sembolü olan bu markayı, dünyanın en prestijli otomotiv disiplinleriyle tanıştırarak, bu macerayı sürdüreceğiz. Alpine, F1 padokuna, kendi değerleri olan zarafet, yaratıcılık ve cüretkarlığı getirecek.” dedi.
Kaynak: Carscoops