LinkedIn Arayüz Değişimi ile Beraber Facebook’a Benzedi

LinkedIn Arayüz Değişimi ile Beraber Facebook’a Benzedi

20 Ocak, 2017 Genel 0 yorumlar

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Bugün LinkedIn’in sitesi baştan aşağıya değişti ve yeni tasarımıyla beraber 21. yüzyıla ait gibi gözükürken biraz da Facebook’a benzedi.

LinkedIn’in yeni tasarımı ile beraber site içerisinde gezinmek çok daha kolay. Artık sitede Ana Sayfa, Mesajlar, İşler, Bildirimler, Ben, Ağım ve Arama olmak üzere yedi adet bölüm yer alıyor. Ana sayfa Facebook’un Haber Akışı bölümüne oldukça benzer nitelikte. Burada yer alan gönderileri kolay bir şekilde gizlemek de mümkün. Sitenin arama arayüzü de oldukça gelişmiş. Sosyal medyada yer alan bütün firmaları, işleri ya da kişileri sadece buradan arayabiliyorsunuz.

Sitedeki en büyük değişim ise anlık mesajlaşma arayüzünde gerçekleşti. Artık iletişimde olduğunuz kişiler Facebook’ta olduğu gibi her sayfada en alt kısımda yer alıyor. Bu 2003 yılında kurulan sitenin ilk büyük değişikliği. Microsoft’un 26 milyar dolara siteyi satın almasından sonra sitede çok daha önemli değişikliklerin olması bekleniyor.

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