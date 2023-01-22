LinkedIn, 2023 yılının en fazla talep gören mesleklerini açıkladı. İşte teknoloji alanının baş gösterdiği gözde meslekler. LinkedIn tarafından haritalanan listede 25 meslek ana meslekler olarak ortaya çıktı. Seçimler, son beş yılda en çok aranan pozisyonlar temel alınarak yapılmıştır. Belgenin en tepesinde, piyasada ve tabii ki şirketler içinde giderek önem kazanan teknoloji alanıyla bağlantılı meslekler yer alıyor.

1-Game Designer (Oyun tasarımcısı)

Oyun tasarımcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler gibi dijital ortamlarda oynanan oyunlarda olay örgüsü, karakterler ve görsel tasarımlar gibi çeşitli unsurları oluşturmaktan sorumludur.

2-Blockchain Developer (Blokzincir geliştiricisi/yazılımcısı)

Blokzincir geliştiricileri; kripto para birimleri, akıllı sözleşmeler ve daha birçok araç geliştirmek amacıyla çeşitli programlama dillerini kullanarak blokzincir teknolojisine dayalı yazılımlar oluştururlar.

3- Growth Specialist (Büyüme uzmanı)

Büyüme uzmanları, hizmet verdikleri şirketin büyümesine ve gelirini artırmasına yardımcı olmak için pazarlama ve ürün geliştirme ekipleriyle işbirliği yaparak yeni pazar ve müşteri fırsatlarını belirler.

4- Customer Success Specialist (Müşteri Başarı Uzmanı)

Müşteri Başarı Uzmanları, bir müşterinin satın aldığı ürün veya hizmetten eksiksiz olarak faydalandığından ve mümkün olan en iyi deneyimi yaşadığından emin olmak adına çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla ona destek ve yardım sağlar.

5- Game Artist (Oyun sanatçısı)

Oyun sanatçıları, 3 boyutlu modelleme ve illüstrasyon kullanarak dijital oyunlarda mekan ve karakter gibi sanatsal unsurlar oluşturmak için oyun tasarımcıları ve oyun geliştiricileriyle birlikte çalışır.

6-Artificial Intelligence Engineer (Yapay Zeka Mühendisi)

Yapay zekâ mühendisleri; makine öğrenme algoritmaları tasarlayarak, makineleri tıpkı bir insan beyni gibi mantıklı ve verimli çalışacak şekilde programlanmasından sorumludur. Ayrıca bu programların işletilmesinden de sorumludurlar.

7-Game Developer (Oyun geliştirici)

Oyun Geliştiriciler, dijital ortamda oynanan bir oyunu teknik gereksinimler ve oyunun hangi platformda olduğuna bağlı olarak farklı türde kodlama dilleri ile sıfırdan oluşturan yazılım uzmanlarıdır.

8-Patient Coordinator (Hasta ilişkileri sorumlusu)

Hasta koordinatörleri, hastanın sağlık ve tedavi ihtiyaçlarını yönetmeye yardımcı olurken aynı zamanda hasta ile sağlık kuruluşu arasında yaşanan problemlerin çözümüne aracı olmak ve müşteri memnuniyetini sağlamakla sorumludur.

9-Concept Artist (Konsept sanatçısı)

Konsept sanatçıları, bir oyun veya animasyonun temel tarzını belirleyen ve projede yer alacak tasarım fikirlerinin nasıl görüneceğini genellikle 2 boyutlu olacak şekilde oluşturan görsel sanatçılardır.

10-Software Quality Assurance Engineer (Yazılım kalite güvence mühendisi)

Yazılım kalite güvence mühendisleri, yazılım ürünlerinin istenen kaliteyi ve geliştirici şirket tarafından belirlenen standartları karşılamasını sağlamak için yazılım geliştirme sürecinin her adımını izler.

11-Robotics Engineer (Robotik mühendisi)

Robotik mühendisleri, imalat başta olmak üzere birçok endüstride kullanılan robotların ve robotik sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve yapılandırılmasından sorumludur. Ayrıca bu sistemleri test etmek için yazılım sistemleri de oluştururlar.

12-Data Engineer (Data mühendisi)

Veri mühendisleri, bir organizasyon içindeki çeşitli kaynaklardan gelen verileri tasarlayarak, inşa ederek, entegre ederek ve yöneterek veri altyapısını hazırlayan yazılım mühendisleridir

14-3D Artist (3D Modelleme Uzmanı)

3D modelleme uzmanları, bilgisayar destekli tasarım programlarının yardımıyla üç boyutlu model tasarımları veya nesne görselleri oluşturan multimedya sanatçılarıdır.

15-Product Owner (Ürün Sahibi)

Ürün sahipleri, bir ürünün değerini en üst düzeye çıkarmak için ürünün tasarlanması, geliştirilmesi, kullanıma sunulması, takip edilmesi ve ürüne hizmet edecek yeni çözümlerin araştırılması dahil bir dizi görevden sorumludur.

Listenin de ortaya koyduğu gibi, teknoloji odaklı pozisyonlar genel olarak şirketler tarafından en çok aranan pozisyonlar, özellikle de ilk sırada yer alan gizlilik analisti pozisyonu. Söz konusu profesyonel, hassas verilerle ilgili riskleri değerlendirerek şirketlerin bu bilgileri doğru şekilde ele almaları için prosedürler oluşturmalarına yardımcı olur.

LinkedIn Economic Graph araştırmacıları, meslek listesini oluşturmak için 1 Ocak 2018 ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında sosyal ağ kullanıcıları tarafından başlatılan milyonlarca işi analiz etti. Böylece, her bir pozisyon için bir büyüme oranı hesaplamışlardır.

Bu nedenle, LinkedIn kullanıcı tabanında en istikrarlı büyümeyi gösteren ve 2022’de önemli bir artış gösteren pozisyonlar seçildi.