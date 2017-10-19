16 Adet kamerayı tek bir gövdeye sıkıştıran DSLR(objektifi değiştirilebilen dijital makinalar) kalitesinde bir cihaz olan Light L16, satışa sunulmasına çok az bir süre kala Petapixel tarafından üretim fotoğrafları yayımlandı.
Ne yazık ki, mevcut çekim, kamerayı yalnızca arka tarafından ve önceki tasarımlarından daha düz köşelere sahip kenarları gösterecek açılar ile çekilmiş.
Light L16, 1,699Dolarlık bir fiyat ile satışa sunulacak ve ön sipariş verenlere 14 Temmuz’da teslim edilmeye başlanacak. Şirket şu an için daha fazla ön sipariş almıyor ancak ilk toplu gemi teslimatından sonra bu sene çok daha fazla sipariş alacağı düşünülüyor.
Light L16 Özellikleri:
- Ekran: 5 “FHD dokunmatik ekran
- Lensler: 16 ayrı modül – 5x28mm, 5x70mm ve 6x150mm
- Tam çerçeve eş değerinde odak uzaklığı
- Sensörler: 16 ayrı 13MP sensör
- Minimum Odaklanma: 28mm’de 10cm, 70mm’de 40cm, 150mm’de 1m
- Depolama: 256GB
- Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 820 + Light ASIC
- İşletim sistemi: Android
- Bağlantı: GPS, Wifi ve Bluetooth
- Batarya: Lityum iyon polimer
- Flaş: Çift tonlu LED
- Tripod montajı: Standart 1/4 “-20tpi
- USB 3.0 Süper Hızlı, C tipi konnektör
- Çıktı:52MP’ye kadar görüntü
- Dosya türleri: JPEG, TIFF, DNG
- Çevre: Toz ve suya dayanıklı
- Video: Tam karede eş değer 28mm, 70mm veya 150mm odak uzaklık değerlerine sahip 4K video
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