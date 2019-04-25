LG’den ödüllü oyun: Bakterileri kov, ödülü yakala

LG, https://lgsteam.com adresinden başlattığı oyunla, LG Steam Çamaşır Makinesi ile dünyayı bakterilerden temizleyerek büyük hediyeyi kazanma şansı sunuyor.

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LG Steam Çamaşır Makinesi kazanma şansı

https://lgsteam.com adresine girerek kayıt olan ve yarışmaya başlayan kullanıcılar, Çamaşır Makinesi ile bakteriler dünyasına hızlı bir giriş yapıyor. Sağlığı tehdit eden tehlikelere karşı üstün özelliklerle donatılan Çamaşır Makinesi ile bu küçük yaratıkları gördükleri yerde yok etmeye çalışan kullanıcılar, yok ettikleri bakteri karşılığında puan kazanıp bir sonraki aşamaya geçiyorlar.

Dünyayı bakterilerden temizleme misyonuyla hareket eden oyunseverler arasından en yüksek puanı kazanan ise LG Steam Çamaşır Makinesi sahibi oluyor. Çamaşır Makineleri, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek toz akarları gibi alerjenlerin %99,9’unu yok ediyor. Yoğun buhar ısısının uygulanması, yıkamadan önce lekelerin veya kirin etkin bir şekilde ön arıtımını sağlıyor.

Türkiye’de 13 LG Çamaşır Makinesinde “Steam” Özelliği Bulunuyor.