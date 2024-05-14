iOS 17.4’ün kullanıma sunulmasının ardından Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için beklenen iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerini yayınladı. Bu güncellemeler, özellikle Platformlar Arası Takip Algılama özelliğini getirerek dikkat çekiyor. Ayrıca, Apple News+ için de bir dizi yeni özellik sunuyor. Güncelleme ile LGBT+ için iPhone, iPad ve Apple Watch’a yeni Pride duvar kğaıdı da ekleniyor.

Apple ve Google, geçen yıl Bluetooth konum izleme cihazlarının kötüye kullanılmasını önlemeyi hedefleyen yeni bir endüstri spesifikasyonu önerdiler. Bu özellik, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemeleriyle birlikte hayata geçirildi. İzleme algılama özelliği, Nisan ayında Android 6.0 ve üzeri sürümlerinde çalışan Android cihazlar için de kullanıma sunuldu.

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Yeni özellik, kullanıcıların bilinmeyen bir Bluetooth izleme cihazının zaman içinde kendileriyle birlikte hareket ettiği tespit edilirse uyarı almasını sağlıyor. Bu uyarı, cihazın eşleştirildiği platformdan bağımsız olarak, kullanıcıların cihazlarına “[Öğe] Sizinle Birlikte Hareket Ederken Bulundu” şeklinde bir uyarı gönderiyor.

Bu uyarı, örneğin bir kullanıcının iOS cihazında bir AirTag’in, Find My aksesuarının veya diğer sektör spesifikasyonlarıyla uyumlu Bluetooth izleyicilerinin onunla birlikte hareket ettiği durumlar için geçerli. Apple, Chipolo, eufy, Jio, Motorola ve Pebblebee gibi Bluetooth etiketi üreticilerinin gelecekteki etiketlerin uyumlu olacağını taahhüt ettiklerini duyurdu.

Apple ve Google, bu teknolojinin resmi standardını geliştirmek için İstenmeyen Konum İzleyicilerin Tespiti çalışma grubu aracılığıyla İnternet Mühendisliği Görev Gücü ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladılar.

iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemeleri ayrıca Apple News+ için de yeni özellikler getiriyor. Çevrimdışı mod, internet bağlantısı olmadığında bile Today feed’ine ve News+ sekmesine erişim sağlar. Ayrıca, Quartiles adında yeni ve orijinal bir günlük kelime oyunu da Apple News+’ta kullanıma sunuldu. Bunun yanı sıra, News+ Puzzles’taki Puan Tablosu, oyuncuların istatistiklerine ve galibiyet serilerine erişim sağlayarak bulmaca tutkunlarına daha fazla rekabetçi deneyim sunuyor.

AB’deki iOS 17.5 güncellemesi, kullanıcıların App Store’u kullanmadan doğrudan geliştirici web sitelerinden uygulama indirmelerine olanak tanıyan web tabanlı uygulama dağıtımı desteğini getiriyor.