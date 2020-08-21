LG Velvet Türkiye’ye geliyor!

LG Velvet Eylül ayında Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşuyor. LG’den gelen habere göre markanın en güçlü cihazlarından biri konumunda olan telefon ülkemizde satışa çıkacak.

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LG’nin en son çıkardığı amiral gemilerinden biri olan LG Velvet, Eylül ayında Türkiye’ye geliyor. Markanın Snapdragon 845 ile güçlendirilmiş modeli, günümüz amiral gemilerinden geride kalsa da özellikle fiyat/performans odaklı bir model olmasıyla dikkat çekmişti. ABD’de 5G versiyonunun 600 dolar’a satıldığını düşünürsek, Poco F2 Pro gibi rekabetçi bir fiyatı görmek işten bile değil.

Teknik özellik kanadına geldiğimizde 6,8 inç boyutunda Full HD+ bir P-OLED ekrana sahip olan cihaz oldukça şık ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Gücünü Snapdragon 845 alan cihaz, 6 GB bellek ve 128 GB Micro SD kart ile artırılabilir bir hafıza ile geliyor. Kamera tarafında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı bir kamera, 5 MP derinlik algılayıcı lens ile üçlü arka kamera konumu dikkat çekiyor. Önde 16 MP değerinde de bir damla çentik ile gelen kamera mevcut.

Diğer bir yandan 7,9 mm inceliğinde ve 180 gram ağırlığında olan LG Velvet, 4,300 mAh bataryaya sahip. Cihazda stereo hoparlör ve IP68 sertifikası olması da önemli bir artısı. Ekran altı parmak izi okuyucusu bulunan cihaz, Wi-Fiac ve BT 5.1 desteği ile kutudan çıkacak. Ayrıca NFC desteği bulunduğunu da belirtelim.

LG Velvet Eylül ayı içerisinde satışa çıkacak ve şu anda fiyat konusunda bir bilgi bulunmuyor. Eğer Poco F2 Pro gibi bir fiyatlandırma ile gelmesi halinde işlemcisi eski nesil gibi olsa da kullanıcıların fazlasıyla tercih edebileceği bir model olacaktır. Bunu önümüzdeki ay göreceğiz.