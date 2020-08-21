Akıllı Telefonlar
LG K31 teknik özellikleri resmi olarak duyuruldu!
LG yeni giriş seviye cihazı K31 için resmi tanıtımı gerçekleştirdi. Firmanın uygun fiyatlı telefonunun teknik özellikleri de resmi olarak duyuruldu.
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LG K31, Helio P22 ile geliyor!
LG, akıllı telefon rekabetine yeni ürünler ile katılmaya devam ediyor. Firmanın son model uygun fiyatlı cihazı K31, resmi olarak yine firma tarafından tanıtıldı. Teknik özellik bakımından giriş seviyeye konumlandırılan cihaz, akıllı telefona fazla para harcamak istemeyen kullanıcı kesimini hedef alıyor. Daha önceden konuşulan bazı özelliklerin kesinleştiği akıllı telefon bizleri MediaTek yapımı Helio P22 ile karşılamakta. 2 GB RAM ve 32 GB depolama seçeneklerinin yer aldığı cihaz, microSD kart desteğini de kullanıcılarına sunmakta.
Tasarım detayları da belli olan LG K31, nispeten küçük ekranlı bir telefon olarak bizleri karşılıyor. 5.7 inç ekran boyutu olan akıllı telefonun damla çentik tasarımı bulunmakta. Toplamda üç adet kameranın bizleri karşıladığı akıllı telefon da, ön kamera 5 MP değerini almakta. Arka kameralar ise sırasıyla 13 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açı kamerası olarak belirlenmiş. Android 10 sürümü ile kullanıcılarını bekleyen akıllı telefon, 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Öte yandan parmak izi okuyucusunu arka kameraların alt tarafına yerleştiren LG, telefon üstünde bir adet de Google Assistan tuşuna yer vermiş. ABD üzerinde 150 dolar fiyat etiketi bulunan akıllı telefonun, küresel pazarda ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmemekte.
Akıllı Telefonlar
Oppo, yeni 5G destekli telefonu ile TENAA’da görüntülendi!
Bugün, TENAA veritabanına yeni bir Oppo telefon eklendi. Bu yeni Oppo telefonun bazı teknik özellikleri TENAA‘da listelendi. Cihazın hangi telefon serisine ait olacağı henüz bilinmiyor. Fakat bugün erken saatlerde görüntülenen F17 Pro’dan farklı olduğuna eminiz.
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Yeni Oppo telefonun bilinen teknik özellikleri neler?
Yeni Oppo telefonun model numarası PEAM00 / PEAT00 olarak görüntülendi. Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre cihaz 65W hızlı şarja sahip olacak. Eğer cihaz orta segmente konumlanacak ise bu değer oldukça iyi olarak değerlendirilebilir. Batarya tarafında ise cihaz TENAA‘da 2100 mAh olarak listeleniyor. Fakat hızlı şarj için cihazlar iki hücreli batarya teknolojisi kullanıyor. Bu sebeple bataryanın 4.200 mAh olacağını söyleyebiliriz.
Üçlü kameranın ve LED flaşın dizilimine bakılırsa bu cihazın A serisine ait olması muhtemel gözüküyor. A72 ve A92 tıpkı bu görüntülerdeki gibi bir kamera dizilimine sahip. A92’nin küresel pazarlara Reno 4 Z 5G olarak geldiğini unutmamak gerek. Yani Reno serisine ait bir telefon olma ihtimali de bulunuyor. Telefon, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen 2 MP derinlik algılayıcı sensör ile gelecek. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunacak.
Oppo‘nun yeni telefonu 6.43 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Ekranın tazeleme hızı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Cihazın yonga seti bilinmese de 5G destekli olacağı kesin. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile satışa sunulacak. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı ColorOS arayüzü kullanılacak. Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
POCO, OnePlus Nord’a rakip telefon duyurabilir!
Xiaomi’nin alt markası konumundaki POCO, uzun süren sessizliğini bu yıl duyurduğu 3 yeni model ile bozmuştu. Marka yolculuğuna tam gaz devam ederken, sıradaki hedefini OnePlus Nord’a rakip bir cihaz üzerine belirledi!
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Xiaomi’nin yeni POCO akıllı telefonu yakında geliyor!
POCO’nun marka sözcüsü Angus Kai Ho Ng, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni cihaz ile ilgili gizemli bir ipucu paylaştı. Ekran tazeleme hızını gösteren Hz değerine vurgu yapan yönetici, yakında çıkacak telefonun bu detay sayesinde ön plana çıkacağını ima etti. Bazı kaynaklar ise Ho Ng’nin ilk paylaşımında 120 Hz değeri bulunduğunu fakat bu paylaşımın kısa süre içerisinde silindiğini iddia ediyor.
İddialara göre yeni POCO modeli, teknik özellikleri sayesinde OnePlus Nord’a ciddi bir rakip olacak. 120 Hz AMOLED ekrana sahip olduğu belirtilen telefon, başarılı ekran deneyimi sunarak orta-üst seviye rakipleri arasında iddialı bir konuma oturabilir. Bunun yanında 5G uyumlu Qualcomm Snapdragon 765G işlemci, 64 megapiksel arka kamera ve 33W hızlı şarj desteğinin de özellikler arasında yer aldığı iddia ediliyor.
Uluslararası pazarda satışa sunulacak üçüncü POCO modeli, görünüşe göre meraklılarını fazla bekletmeyecek. Alınan bilgilere göre telefonun ay sonuna kadar resmi olarak duyurulması bekleniyor. Öte yandan POCO’nun yeni telefonunun herhangi bir Xiaomi modeli ile ilişkili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
BlackBerry markalı akıllı telefonlar geri dönüyor!
Akıllı telefon dünyasında bir dönem fırtına gibi esen BlackBerry Mobile, TCL şirketine verilen üretim lisansına rağmen varlığını devam ettiremedi. 2018 yılından bu yana markaya ait yeni bir cihaz duyurulmazken, BlackBerry’nin yeni lisans sahibi ile geri döneceği açıklandı.
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BlackBerry, önümüzdeki yıl yeni akıllı telefonlar duyuracak!
Uzun yıllar telefon işinden zarar eden BlackBerry, kendi markasını taşıyan cihazların tasarım ve üretimi için 2016’da TCL firmasına lisans vermişti. Android işletim sistemini kullanan yeni nesil cihazlar sayesinde bu rüzgar devam etse de bir süre sonra yeniden sorunlar yaşanmaya başladı. Sonuç olarak TCL yola kendi markasıyla devam ederken, 30 Ağustos’ta sona erecek lisans anlaşmasını yenilemeyeceğini duyurmuştu.
Şimdi ise BlackBerry markası akıllı telefon pazarına üçüncü kez geri dönmeye hazırlanıyor. ABD merkezli OnwardMobility firması, BlackBerry’nin ikonik logosunu taşıyan akıllı telefonlar için lisans anlaşması imzaladığını açıkladı. Önümüzdeki yıl duyurulacak olan yeni telefonlar, Android işletim sistemi ve fiziksel klavye konseptini sürdürmesinin yanı sıra 5G desteği de barındıracak. Cihazların üretimini ise Foxconn’un yan kuruluşu olan FIH Mobile üstlenecek.
Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında satışa sunulacak telefonların yüksek güvenlik standartlarına ihtiyaç duyan kişileri hedeflediği belirtiliyor. Dolayısıyla yeni BlackBerry modelleri, bireysel kullanıcıların yanı sıra devlet yetkilileri ve kurumsal yöneticiler için de geliştirilecek.
2008 yılında kurulan OnwardMobility, güvenlik odaklı mobil yazılım teknolojileri üzerinde çalışan bir kuruluş olarak biliniyor. Şirketin CEO’su Peter Franklin’in geçmişinde Microsoft Azure ve Zynga gibi referanslar dikkat çekiyor. Diğer üst düzey yöneticilerin çoğunun ise HTC, Intel, Qualcomm, Nokia ve Samsung gibi teknoloji devlerinde görev aldığı belirtiliyor.