LG VELVET ofiste! | Kutu açılışı ve ilk bakış

General Mobile GM 20 inceleme videomuzda, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan telefonun sunduğu özelliklere yakından bakıyoruz. Şu anda 1799 TL’lik satış fiyatıyla listelenen telefon bakalım nasıl özellikler barındırıyor?

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General Mobile GM 20 inceleme

Mavi, yeşil, siyah olmak üzere telefonun 3 farklı renk seçeneği olsa da şu anda sadece siyah rengi satışta. Yekpare plastik kasa ile gelen cihazın ön tarafında kalın çerçeveli bir damla çentik tasarımı, arka tarafta ise parmak izi sensörü yer alıyor. Parmak izi sensörü biraz yavaş olsa da kararlı ve düzgün çalışıyor. Ayrıca cihazın alt tarafında USB Type-C yuvası, kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Cihazın hoparlör performansı pek parlak değil. Zira ses seviyesi oldukça kısık ve kaliteden yoksun. Ancak tabii ki tüm eksi noktaları cihazın 1799 TL’lik satış fiyatını da düşünerek değerlendirmek gerekiyor.

6.088 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel sunan General Mobile GM 20, fiyatına göre güzel bir ekran deneyimi sunuyor. Tabii ki 720p HD çözünürlük, 6 inç boyuta göre biraz keskinliğin az olmasına sebep oluyor. Ancak genel panel kalitesi ve parlaklık seviyesi, bu fiyattaki bir cihaz için oldukça iyi. Ayrıca damla çentik tasarımıyla beraber ekran kasa oranı da, yine cihazın bulunduğu segmente göre kabul edilebilir seviyede iyi.

Performans, kamera ve batarya

General Mobile GM 20 inceleme yazımıza işlemci ile devam edelim. Gücünü MediaTek Helio A25 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Bu işlemci giriş seviyesinde bir işlemci ve basit mobil uygulamalar için görev yapıyor. O nedenle telefonu kullanırken veya uygulamalarda gezerken ara ara kasmalar veya bir yavaşlık hissedebiliyorsunuz. Cihazla PUBG Mobile denedik ve benzer olarak yer yer takılmalarla birlikte oynanabilir seviyede bir performans gösteriyor. Tabii ki tüm ayarlar en düşükteyken durum bu. Öte yandan fiyat seviyesine göre cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olması güzel. Ayrıca 256 GB’a kadar microSD kart desteğinin olduğunu da belirtelim.

Kamera noktasında cihazda 13 MP ana kameraya ek olarak 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü bir kamera sistemi var. Cihazın gündüz fotoğraf performansı fiyatına göre şaşırtıcı derecede iyi. Hem portre, hem de yapay zeka desteğiyle iyi iş çıkartıyor. Ancak gece çekiminde hem detayların kaybolması hem de fotoğrafta oluşan kirlilik oldukça kendisini belli ediyor. Video tarafında da 1080p 30 FPS video kaydıyla beraber genel kalite çok iyi değil. Ancak dediğimiz gibi fotoğraf performansı olarak telefon fiyatına göre iyi iş çıkartıyor.

Son olarak pil performansına baktığımızda, cihaz PCMark Battery testinden %100’den %20’ye parlaklık sonuna kadar açıkken 8 saati aşkın bir performans gösterdi. Parlaklık sondayken elde edilen bu skor, cihazın yoğun bir günü rahatlıkla çıkartacağına işaret ediyor. Ancak kutudan çıkan 7.5W şarjın günümüz şartlarına göre yetersiz olduğunu da eklemek gerek.