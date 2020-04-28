LG Velvet hakkında bazı teknik özellikler ortaya çıktı!

LG‘nin yeni orta segment telefonu olan LG Velvet, resmi olarak 7 Mayıs’ta tanıtılacak. Cihaz, Güney Kore pazarında 15 Mayıs‘ta piyasaya sürülecek. Bugün ise şirket telefonun birkaç önemli özelliğini açıkladı. Telefonun kamera ve ekran özellikleri resmi olarak ortaya çıktı.

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LG Velvet hakkında hangi özellikler ortaya çıktı?

LG Velvet, arka tarafında 48 MP değerinde ana kamera, büyük bir ekran ve ortalamanın üstünde bir pil değeri ile gelecek. Cihaz dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlardan gün batımı rengi oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor. Telefonun ekranı 6.8 inçlik 20,5:9 en boy oranına sahip Cinema FullView bir ekran olacak. Bunun haricinde cihazın selfie kamerası su damlası çentik içerisinde bulunacak.

LG Velvet, hoparlör tarafında ise stereo bir hoparlöre sahip olacak. Ayrıca hoparlörde içeriğe bağlı olarak sesi oyun, müzik veya filme optimize eden bir yapay zeka bulunacak. Kamera olarak pixel-binning teknolojisine sahip 48 MP çözünürlüklü bir ana kamerası mevcut. İkinci kamera 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, üçüncü kamera ise 5 MP değerinde derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Velvet ayrıca canlı sesler için iki yüksek performanslı mikrofona sahip olacak. Bu mikrofonlar ile ASMR kayıtlar yapmakta mümkün olacak.

Velvet, Snapdragon 765G işlemcisi ile gelecek. Cihazın 6.8 mm gibi oldukça ince sayılabilecek bir kalınlığı bulunuyor. Buna rağmen LG, 4.300 mAh değerinde pili sığdırmayı başarmış. Şirketin söylediğine göre, cihazın güçlü yazılım desteği sayesinde 5G‘ye sahip olmasına rağmen pili hızlı bir şekilde bitmeyecek.

Velvet, LG Çift ekran aksesuarı ve LG Stylus Pen için de uyumlu olarak geliştirilecek. Cihaz öncelikle Güney Kore‘de satışa başlayacak ve bazı perakendeciler tarafından dağıtılacak. Telefonun Aurora Grisi, Aurora Beyazı, Aurora Yeşili ve Günbatımı İlüzyonu olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunacak. LG Velvet, resmi olarak 15 Mayıs‘ta piyasaya çıkacak.