Akıllı Telefonlar
LG Velvet hakkında bazı teknik özellikler ortaya çıktı!
LG‘nin yeni orta segment telefonu olan LG Velvet, resmi olarak 7 Mayıs’ta tanıtılacak. Cihaz, Güney Kore pazarında 15 Mayıs‘ta piyasaya sürülecek. Bugün ise şirket telefonun birkaç önemli özelliğini açıkladı. Telefonun kamera ve ekran özellikleri resmi olarak ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 Youth, resmi olarak tanıtıldı!
LG Velvet hakkında hangi özellikler ortaya çıktı?
LG Velvet, arka tarafında 48 MP değerinde ana kamera, büyük bir ekran ve ortalamanın üstünde bir pil değeri ile gelecek. Cihaz dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlardan gün batımı rengi oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor. Telefonun ekranı 6.8 inçlik 20,5:9 en boy oranına sahip Cinema FullView bir ekran olacak. Bunun haricinde cihazın selfie kamerası su damlası çentik içerisinde bulunacak.
LG Velvet, hoparlör tarafında ise stereo bir hoparlöre sahip olacak. Ayrıca hoparlörde içeriğe bağlı olarak sesi oyun, müzik veya filme optimize eden bir yapay zeka bulunacak. Kamera olarak pixel-binning teknolojisine sahip 48 MP çözünürlüklü bir ana kamerası mevcut. İkinci kamera 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, üçüncü kamera ise 5 MP değerinde derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Velvet ayrıca canlı sesler için iki yüksek performanslı mikrofona sahip olacak. Bu mikrofonlar ile ASMR kayıtlar yapmakta mümkün olacak.
Velvet, Snapdragon 765G işlemcisi ile gelecek. Cihazın 6.8 mm gibi oldukça ince sayılabilecek bir kalınlığı bulunuyor. Buna rağmen LG, 4.300 mAh değerinde pili sığdırmayı başarmış. Şirketin söylediğine göre, cihazın güçlü yazılım desteği sayesinde 5G‘ye sahip olmasına rağmen pili hızlı bir şekilde bitmeyecek.
Velvet, LG Çift ekran aksesuarı ve LG Stylus Pen için de uyumlu olarak geliştirilecek. Cihaz öncelikle Güney Kore‘de satışa başlayacak ve bazı perakendeciler tarafından dağıtılacak. Telefonun Aurora Grisi, Aurora Beyazı, Aurora Yeşili ve Günbatımı İlüzyonu olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunacak. LG Velvet, resmi olarak 15 Mayıs‘ta piyasaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 16GB RAM ile gelebilir!
Geekbench’de görülen gizemli Xiaomi telefonunun şirketin amiral gemisi modellerinden olan Mi Mix serisinin en yeni üyesi olması ve 16GB RAM ile gelmesi bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Mate 30 Pro’ya Netflix Nasıl Yüklenir? Nasıl Çalışır?
Xiaomi Mi Mix 4 16GB RAM ile gelebilir!
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi her yıl birçok akıllı telefon piyasaya sürmekte ve tüm bu telefonlar içerisinde Mi ve Mi Mix serisi olmak üzere iki amiral gemisi telefon modeli yer almakta. Şirket geçtiğimiz günlerde Mi 10 modelini piyasaya sürdü ve şimdi sırada Mix serisi var. Redmi’nin genel müdürü Lui Wibing yaklaşan Redmi K30 Pro’nun Xiaomi Mi 10 serisinden daha iyi olmayacağını doğruladı. Bu açıklama ile birlikte şirketin bu yıl bir amiral gemisi model daha tanıtması halinde bu telefonun Mi Mix 4 olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Ayrıca yakın zamanda bir kullanıcının Weibo üzerinden yaptığı yorumun Mi Mix 4 ile yazıldığı görüldü. Bunun üzerine Xiaomi topluluğunda büyük bir etki yarattı. Dijital dünyada birçok şey mümkün dolayısıyla bu kullanıcının gerçekten Mi Mix 4 ile yorum yapıp yapmadığını bilemeyiz. Kullanıcı yorumunu herhangi bir cihazdan yapılmış olarak göstermenin bir yolunu da bulmuş olabilir.
Sonrasında Mi Mix 4 Geekbecnh’te ortaya çıktı. Geekbench ekran görüntüsüne göre telefonun tek çekirdek test sonucu 922 ve çoklu çekirdek test sonucu ise 3320. Resimde Xiaomi Mi Mix 4’ün Snapdragon 865+ kullandığı ve 2.96GHz frekansa sahip olduğu görülüyor. Geekbench üzerinde ayrıca gizemli bir başka Xiaomi telefonu görüldü. Bu telefonun Mi Mix 4’ün varyantı olmasını bekleyebiliriz. Telefonun 16GB RAM’e sahip olması ve test sonuçlarında daha başarılı olması dikkat çekti.
Xiaomi, Black Shark isimli oyun odaklı akıllı telefonunu 16GB RAM ile piyasaya sürmüştü. Bu yüzden Mi Mix 4 modelinde de benzer bir seçeneğin bulunması sürpriz olmaz. Ancak tüm bunlar karşısında şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Akıllı Telefonlar
Mate 30 Pro’ya Netflix Nasıl Yüklenir? Nasıl Çalışır?
Bugünkü videomuzda Mate 30 Pro ve Huawei’nin HMS’i kullanan telefonlarda nasıl Netflix uygulaması çalıştırılır, nasıl kullanılır? Sorularını yanıtlıyorum.
İlginizi çekebilir: Kool2Play’in yeni oyunu Uragun detaylanmaya başladı!
Huawei Mate 30 Pro’da Netflix’i çalıştırmak için öncelik belirtelim ki telefonunuzda uygulamanın daha yeni bir sürümünün bulunmaması gerekiyor. Aksi takdirde kurulum işlemini tamamlayamazsınız.
Kurulumu nasıl?
1- Vermiş olduğum linkten dosyayı indirin.
2- Dosyalarım içerisinden “Download” klasörüne gelerek dosyayı bulun.
3- Mate 30 Pro’nuzun istediği izinleri kabul edin ve işlemi tamamlayın.
4- İşte bu kadar basit :).
Huawei Mate 30 Pro Netflix Linki için: https://www.apkmirror.com/apk/netflix…
Akıllı Telefonlar
Oppo A92 özellikleri sızdırıldı: L formunda arka kamera ve dahası!
Oppo A92 modeli ile ilgili bugüne kadar pek çok bilgi sızdırıldı. Bu kez tasarım detayları sızdırılan modelin alışılmışın dışındaki arka kamera dizilimi dikkat çekti.
Bünyesinde Oppo, Vivo, Realme ve OnePlus markalarını barındıran BBK grubu, bu kez L formunda arka kamera dizilimine sahip model ile karşımızda olacak. Sızdırılan görsele göre Oppo A92, LCD ekranın sol üst köşesine konumlanan, 16 MP çözünürlüklü ve f/2.0 diyafram açıklıklı tek bir ön kameraya sahip olacak. Ayrıca cihazın yan tarafında bulunan güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu görevi yapacak.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno 3A modeli görüldü!
Sızıntı kaynağına göre ise cihazın özellikleri şu şekilde; cihazın kullanıcıya bakan yüzünde 6,5 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü LCD bir panel yer alacak. İşlem gücünü Qualcomm’un orta seviye işlem platformu olan Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan model 8 GB RAM ile 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak. Ek olarak modelin 5.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceği tahmin ediliyor. Yazılım tarafında Oppo A92 modelinin Android 10 temelinde Color OS 7.1 ile kutudan çıkması bekleniyor. Kamera tarafında cihazın 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram açıklığı sunan ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu kameraya 8MP çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı lensinin, 2MP çözünürlüklü bir makro ve bir derinlik sensörünün eşlik etmesi bekleniyor.
Haberimize konu olan Oppo A92 modeline ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve değişkenlik gösterebileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!