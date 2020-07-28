Akıllı Telefonlar
LG Velvet 5G, farklı modelle Google Play Console’da görüntülendi!
LG, Velvet serisi için yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Dimensity 800 işlemcili bir model Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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LG Velvet 5G, Dimensity 800 işlemcili model ile geliyor!
LG, bildiğiniz üzere yeni akıllı telefon serisi Velvet cihazlarını duyurmuştu. Firmanın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı Velvet 4G‘nin ardından şimdi de yeni 5G özellikli model için çalışmalara başladığı öğrenildi. GadetsRewind isimli internet sitesinde ortaya çıkan habere göre, LG farklı işlemciye sahip 5G özellikli Velvet telefonu için kolları sıvamış. Google Play Console üzerinde listelendiği öğrenilen cihazın, gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800 işlemciden aldığı ortaya çıktı. Hali hazırda 5G özellikli Snapdragon 765G işlemcisine sahip bir modele sahip olan firmanın neden böyle bir yol izlediği ise henüz bilinmiyor.
Ayrıca 6 GB RAM seçeneğine sahip olacağı öğrenilen cihaz, bu konuda da farklılığa sahip. Snapdragon 765G işlemcisini içeren model 8 GB RAM ile piyasaya çıkmıştı. Tasarım detaylarının aynı olması beklenen cihazın, 6.9 inç ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Damla çentiğe sahip olacağı tahmin edilen LG Velvet 5G, bir adet 16 MP değerine sahip kamera ile bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Arka tarafta da üçlü kamera kurulumu beklenirken, bu kameraların sırasıyla, 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik sensörü olarak belirleneceği düşünülmekte. Dimensity 800 ve 6 GB RAM seçenekleri sayesinde daha ucuz bir 5G‘li versiyon sunmak isteyen LG, bakalım amacına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Note 20 serisinin fiyatları sızdırıldı!
Samsung 5 Ağustos’ta yapılması planlanan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğine hazırlanmaya devam ediyor. Daha önce teknik ve tasarım özellikleri sızdırılan ve etkinlikte tanıtılması planlanan Galaxy Note 20 serisinin son olarak fiyatları da sızdırıldı.
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Samsung Galaxy Note 20 serisinin fiyatları sızdırıldı!
Galaxy Note 20’nin son birkaç aydır tasarım ve teknik özellikleriyle ilgili çok fazla sızıntı gördük. Tüm bunları tamamlayacak son parça olan cihazın fiyatlandırması da son olarak sızdırıldı. Görünüşe göre Note 20 fiyatlandırması ile pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak. Raporun kaynağı daha önce de birçok teknolojik sızıntı ile adını duyduğumuz İshan Agarwal ile birlikte MySmartPrice. Görünüşe göre son model S-Pen deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar oldukça yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalacak. Sızıntılara göre normal Galaxy Note 20 LTE modeli 999 Euro ve 5G destekli hali ise 1.099 Euro fiyat etiketine sahip.
Galaxy Note 20’nin arka kapağının plastik olacağı söylentilerini ve ultra modelin sahip olduğu birçok özelliği barındırmayacağını göz önüne aldığımızda 999 Euro fiyatlandırma oldukça şaşırtıcı. Cihazın teknik özellikleri ile ilgili beklentileri daha net ifade etmemiz gerekirse yayınlanan çeşitli raporlara göre Note 20 serisinin normal varyantı gerçek bir amiral gemisi cihaz yerine daha çok “Lite” olarak ifade edebileceğimiz sadeleştirilmiş özelliklere sahip. Note 20 baz modelinin 120Hz ekran tazeleme hızına, en yeni Gorilla Glass korumasına ve microSD kart desteğine sahip olmaması bekleniyor. Note 20 serisi ile ilgili sızıntılara bakarak Samsung’un yeni bir fiyatlandırma planı olduğunu söyleyebiliriz ancak detayları 5 Ağustos tarihinde Galaxy Note 20 serisi tanıtıldığında öğreneceğiz.
Note 20 Ultra 5G modeli ise 1.349 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihazın 512GB depolama sunan modeline sahip olmak için ise 1.449 Euro gibi bir fiyatı gözden çıkartmanız gerekecek.
Akıllı Telefonlar
Realme C15, resmi olarak tanıtıldı!
Realme‘nin giriş seviyesi C serisi, bugün Endonezya‘da tanıtılan Realme C15‘i bünyesine kattı. Cihaz teknik özellikleriyle birlikte tanıtıldı. Telefon, dörtlü arka kamera dizilimi ve 6000 mAh değerinde pilin yanı sıra Android 10 tabanlı Realme UI ile birlikte geliyor. Cihaz, Realme C11‘de bulunan Helio G35 yonga setinden gücünü alıyor.
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Realme C15 hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?
Realme C15, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentik tasarımına sahip LCD bir ekran ile tanıtıldı. Su damlası çentiğin içinde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Ekran, 20:9 en boy oranına ve Gorilla Glass korumasına sahip. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera mevcut. Diğer üç kamera ise 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Arka kamera tasarımı ise Realme‘nin isim verdiği “Geometrik Gradyan” tasarımı ile geliyor.
C15, MediaTek Helio G35 yonga setinden gücünü alıyor ve 3/4 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 64 GB genişletilebilir alan mevcut. Yazılım olarak ise Android 10 tabanlı Realme UI kullanılıyor. Cihazın en çok öne çıkan özelliklerinden biri, 18W hızlı şarj destekli 6000 mAh bataryasının bulunması. Ancak batarya microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor.
Mavi ve gümüş renk seçenekleri bulunan C15, 3 GB RAM/64 GB depolama alanı için 1.999.000 IDR(137$) fiyat etiketine sahip. Cihazın 4 GB RAM/64 GB depolama alanı seçeneği ise 2.199.000 IDR(150$) fiyatı ile satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi’nin “Back Tap” olarak isimlendirdiği yeni özelliği görüntülendi!
Xiaomi “Back Tap” olarak isimlendirdiği ve telefonumuzdaki belirli özellikleri cihazın arkasına dokunarak kontrol edebilmemize imkan sağlayan teknolojisi MIUI 12 beta sürümünde görüldü.
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Xiaomi’nin “Back Tap” olarak isimlendirdiği yeni özelliği görüntülendi!
Son yıllarda akıllı telefon teknolojileri konusunda üreticilerin ağırlıklı olarak kamera ve ekran teknolojileri üzerinde yenilikler yaptığını görmekteyiz. Her geçen yıl telefonların performansları da gelişmekte fakat kullanıcılara yeni deneyimler sunmak konusunda üreticilerin oldukça zorlandığını fark etmişsinizdir. Xiaomi “Back Tap” olarak isimlendirdiği ve telefonumuzdaki belirli özellikleri cihazın arkasına dokunarak kontrol edebilmemize imkan sağlayan teknolojisi MIUI 12 beta sürümünde görüldü. Bu özellik ile birlikte Çinli üreticinin kullanıcılara farklı bir deneyim sunmasını bekleyebiliriz.
Bu yılın başlarında Google’ın Columbus adını verdiği bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu özellik kullanıcıların akıllı telefonlarındaki çeşitli işlevleri etkinleştirmek için telefonlarının arkasına dokunmalarını temel almaktaydı. Daha sonra Apple’ın geçen ay iOS 14 ile benzer bir özellik duyurduğunu gördük. Son olarak Xiaomi de bu özellik üzerinde çalışan şirketler arasına katılıyor.
Xiaomi MIUI 12 beta sürümünde ortaya çıkan görsel şirketin bu özellik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Ayarlar menüsünde özelliğin Back Tap olarak isimlendirildiği görülüyor ancak ne yazık ki özellik henüz aktifleştirilemiyor. Elde edilen ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere telefonlarımızın arka tarafına dokunarak çeşitli özelliklere erişebileceğiz. Bu özellikler arasında ekranı kapatmak, uygulamaları kapatmak, ekranı bölmek, ekran görüntüleri almak ve kamerayı başlatmak gibi seçenekler yer alıyor.
Şu an için Xiaomi telefonlarda arkadan dokunma hareketlerinin ne zaman son kullanıcıya sunulacağı ile ilgili net bir bilgi yok. Ayrıca bu özelliğin hangi cihazlar için sunulacağı da net değil. MIUI 12 çalıştıran tüm cihazların bu özelliği destekleyip desteklemeyeceğini ileride göreceğiz.