LG, Üst Seviye Telefonlarındaki G İbaresinden Vazgeçti!

LG’nin Optimus G modelinden bu yana devam eden tepe model serisi G6 ile son buldu.

LG’nin 2012 yılında piyasaya sürdüğü Optimus G modelinden bu yana G2’den G6’ya kadar üst seviye telefonlarını G ailesi olarak sunuyordu. Ancak görünüşe göre G6 bu serinin son telefonu olacak. Geçtiğimiz yıllarda Google’ın da Nexus’tan vazgeçerek Pixel’e dönmesi gibi G ailesinden vazgeçen LG, bunun yerine iki numara kullanımına geçecek. LG G7 yerine LG 77 gibi bir modellemeye geçeceği söylenen LG, H7, J7 vb. farklı bir isimlendirmeye de gidebileceği söyleniyor.

Bunun sebebi ise aslında açık. LG G2 modeli 2013 yılının en iyi fiyat performans ürünü olsa da ardından gelen G3’te ısınma ve çatlama sorunları, G4’teki anakart sorunu, G5’te modüler yapının dayanıksız olması ve G6 ile ilk defa sorunsuz bir G modeline sahip olması gibi sorunlar ile boğuşan LG, bu nedenle kötü şöhrete sahip olan G serisini bırakıyor olacak. Yani bir yenilenme diyebiliriz. Tabii bu durum G7 yerine gelecek 77, H7 gibi modelde devam edip etmemesi LG’nin elinde olacak. Çünkü modeli yenileyen LG bu telefonda da ekran, anakart ya da yazılımsal sorunlara sahip olması markanın genel algısına etki edebileceği söyleniyor.

Bakalım LG’nin bu adımı ne gibi sonuçlar doğuracak hep beraber göreceğiz.