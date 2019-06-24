LG ürünlerindeki QR kod ile detaylı bilgi edinin

LG Türkiye, teknoloji marketleri ve mağazalarda başlattığı uygulama ile, ürün bilgi, özellik ve videolarını QR kod aracılığı ile cep telefonları üzerinden veriyor.

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LG, teknoloji marketleri ve LG mağazalarında başlattığı QR uygulamasıyla, LG ürünler hakkındaki detaylı bilgiyi kullanıcılarına rahatlıkla sunacak. Teknoloji mağazalarında cihazlar hakkında bilgi almak için satış temsilcisi bulma derdini ortadan kaldıran sistemle ürünün yanında bulunan QR kodu okutmak yeterli olacak. http://www.lgrehberi.com/ adresine yönlendirilecek olan tüketiciler, ürünün ebatlarından teknik özelliklerine, kurulum ve servis bilgilerinden, tanıtım videolarına kadar tüm detayları bulabiliyor.

Söz konusu QR Kod uygulaması, aktif olarak kullanıldığı LG markalı televizyonların yanı sıra, çok yakında LG markalı beyaz eşya, monitör, projektör ve klimalar için de kullanılmaya başlanacak.