LG Q7 ismi hangi telefona karşılık gelecek

LG Q7 son dönemlerde akıllı telefon piyasasına bekleneni veremeyen LG’nin haklarını satın aldığı bir başka model ismi olarak gündeme oturdu. Daha öncesinde G6’nın mini versiyonu için Q6 ve V20’nin mini versiyonu için ise Q8 isimleri ile gündeme gelen Güney Koreli firmanın LG Q7 ile hangi telefonun mini versiyonun bizlere sunacağı merak konusu.

LG Q7 hanig telefonun minisi olacak?

Korean Intellectual Property Office kurumuna isim başvurusu yapıp Q7’yi tescilleten LG’bnin ilerideki planları için maalesef bundan fazla bir bilgi bulunmuyor. Çentikli olarak gelmesi muhtemel olan G7 için iddialar bulunurken kesin bir şey söylemek imkansız elbette. Öte yandan kaynaklara göre cihaz hangi modelin farklı versiyoun olursa olsun 500$ civarında bir etikete sahip olacağı tahmin edieliyor. Bu rakam ise Q8’in 545$, Q6’nın da 475$ dolardan satışa çıktığı hesaplanarak elde edilmiş.