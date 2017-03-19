LG bu sene başında Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da 32 inç büyüklüğünde 4K HDR monitör tanıtmıştı ve bu monitör büyük ilgi çekmişti.

LG’nin tanıttığı 32UD99 modeline dair herhangi bir fiyat bilgisi verilmemişti. Monitörün sonunda fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Monitör bazı alışveriş sitelerine göre 28 Mart tarihinde 1000 dolardan satışa çıkacak. Bazı sitelerde ise fiyat olmasına rağmen 28 Mart tarihi verilmemiş. Henüz resmi bir açıklama olmasa bile genel bu tarz sitelerin duyuruları doğru çıkıyor.

32UD99’un üzerinde USB-C, Display Port, iki HDMI 2.0 portu ve iki adet USB 3.0 portu bulunuyor. AMD’nin FreeSync teknolojisine sahip olan monitörün üzerinde hoparlörlerde bulunuyor. Monitörün tepki süresi ise 5 milisaniye. Şirket y da diğer satıcılar monitörün en boy oranı ile yenileme hızı hakkında bir bilgi vermedi. Yani monitörün oyun için uygun olup olmadığını henüz bilemiyoruz. Ancak alacak olduğu ürünü en detayına kadar inceleyen oyuncular için böyle önemli bilgilerin eksik olması kafaları karıştırıyor