LG’nin Android Wear 2.0 İşletim Sistemine Sahip Saatleri Resmileşti

Uzun zamandır LG’nin Android Wear 2.0 işletim sistemine sahip akıllı saat çıkarılacağı konuşuluyordu ve sonunda resmi açıklama geldi.

LG, Watch Style ve Watch Sport adında iki saat duyurdu. İki modelde de P-OLED ekran bulunuyor. İki saat donanım yönünden birbirine oldukça benzer. Her iki modelde de 4 GB büyüklüğünde depolama alanı, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı seçenekleri, 1.1 GHz hızında Snapdragon Wear 2100 işlemci, kablosuz şarj, suya ve toza karşı dayanıklılık bulunuyor.

Adından da anlaşılacağı gibi 1.38 inç büyüklüğündeki Watch Sport spor yapan kullanıcılar için tasarlandı. Saatte jiroskop, akselerometre, barometre ve GPS sensörleri yer alıyor. Telefon LTE ve NFC sayesinde Android Pay destekliyor. Sport’un 768 MB RAM’i ve 430 mAh bataryası bulunuyor.

Watch Style ise biraz daha günlük kullanıma yönelik olarak tasarlanmış. Watch Sport’tan farklı olarak 512 MB RAM ve 240 mAh batarya bulunuyor. Style, Sport’a göre biraz daha küçük daha ince ve üç farklı renk seçeneğine sahip. 1.20 inç büyüklüğündeki ekrana sahip saatin titanyum, rose gold ve gümüş renk seçenekleri sahip. Ancak LTE, GPS, NFC gibi özellikleri ve dolayısıyla Android Pay desteği bulunmuyor.