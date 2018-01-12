LG, Her Sene Telefon Üretmekten Vazgeçiyor!

Las Vegas’ta düzenlenmeye devam eden CES 2018’de basının sorularını yanıtlayan LG Electronics Başkan Yardımcısı Cho Sung-jin, telefon üretim süreçlerini değiştirdiğini açıkladı.

Akıllı telefon dünyasının önemli rakiplerinden biri olsa da Sony, Samsung, Apple, HTC, Asus gibi rakipleri karşısında geride kalan LG, G2 modelinden bu yana bir türlü istediği geliri akıllı telefonlarından elde edemez duruma geldi. Bunun üzerine Amerika’nın Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES’te basının sorularını yanıtlayan LG Electronics Başkan Yardımcısı Cho Sıng-jin, “G7 ne zaman çıkacak?” sorusuna verdiği cevapta LG tarafında akıllı telefon için işlerin çok değiştiği görülüyor.

“Gerektiği zamanlarda telefon üreteceğiz, ancak bu diğer rakiplerimizin yaptığı gibi olmayacak” şeklinde bir cevap veren Sung-jin, ayrıca G ve V serisinin sık sık yeni modeli çıkarmak yerine varysyonlarını göreceğimizi belirtti. Bunun üzerine bu stratejik değişikliği soran basın için “Uzun süredir iyi olan bir platformun korunmasının önemli olduğunu ve lityum malzemelerinin arzına ilişkin kaygıların arttığını gördük.” cevabını veren LG’nin bu açıklamasından MWC’de G7 ile tanışma ihtimalimizin azaldığını da görebiliriz. Bakalım LG, nasıl bir strateji ile geliyor olacak.