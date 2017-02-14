LG G6, V20 Modeli Gibi Quad-DAC Özelliğine Sahip Olacak

LG yeni bayrak gemisi modeli G6’yı bir kaç hafta sonra tanıtacak ancak cihaz hakkında farklı bilgiler gelmeye devam ediyor.

LG’nin Mobile World Congress kapsamında tanıtacağı G6 modelinde quad-DAC ses sistemi çıkışına sahip olacağı söyleniyor. Şirketin Kore’de yer alan merkezinden yayılan haberlere göre G6’da ESS tasarımlı 32-bit quad-DAC sistem yer alıyor. Bu geçen sene çıkan V20 modelinde yer alan sistemin geliştirilmiş versiyonu.

G6’nın ses kalitesinin V20’den de iyi olacağı söylenenler arasında dolanıyor. Yeni DAC özelliği sayesinde kulaklığın sağ ve sol tarafı sesi bağımsız olarak kontrol edecek. Bu sayede ses çok daha dengeli olacak. quad-DAC özelliği yüzünden G6 modelinde şimdiden analog ses girişi olacağını söyleyebiliriz. Ancak Apple’ın iPhone 7 ile yaptığını bir çok şirket denemek istiyor. Bunların hepsini ve çok daha fazlası şirketin 26 Şubat tarihinde Barselona’da düzenlenecek olan Mobile World Congress kapsamında yapacağı etkinlikte su yüzüne çıkacak.