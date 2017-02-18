LG’nin yeni bayrak gemisi modeli G6’yı Mobile World Congress kapsamında 26 Şubat tarihinde göreceğiz ancak şimdiden görmüş kadar olduk.

LG’nin yeni telefonu hakkında onlarca fotoğraf paylaşıldı ve bu fotoğraflar birbirleriyle uyumluluk gösteriyor. Dün telefonun yeni fotoğrafları internet üzerinden paylaşıldı. Bu fotoğrafta ekranın kenarında çok ince bir çerçeve olduğu gözüküyor. Ayrıca ekranın kenarları yuvarlatılmış.

Daha önce gördüğümüz gibi paylaşılan yeni fotoğraflarda da telefonun arkasında iki kamera yer alıyor. Bunların altında ise parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca telefonun bazı bilgileri de sızdırıldı. Bu bilgilere göre G6’nın 32 GB depolama alanı arttırılabilir olacak. Telefonun üzerinde 3200 mAh batarya, 4GB RAM ve Snapdragon 821 işlemci yer alacak. Daha önceden bildiğimiz telefon 5.7 inç büyüklüğünde ve V20 modeli gibi quad-DAC destekli olacak.