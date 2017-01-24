LG G6, 26 Şubat’ta Mobile World Ccngress’te Görücüye Çıkacak

Samsung Galaxy S8’in dün Mobile World Congress’te olmayacağını öğrendik ancak bir diğer Koreli dev üretici LG, G6 modeliyle beraber Barselona’da olacak.

LG tarafından yapılan açıklamaya göre G6 modeli 26 Şubat tarihinde Mobile World Congress’te tanıtılacak. Daha önce yapılan açıklamayla telefonun 5.7 inç ekrana sahip olacağı biliniyor. Çok ince çerçeveye sahip olan telefonun 2:1 gibi değişik bir en boy oranı var.

Telefonun ekran çerçeve oranı da %90’ın üezrinde. Yayınlanan fotoğrafta telefonun sadece üst kısmı gözüküyor. Alt kısmı ise meçhul. Yayınlanan görüntüye göre bu telefona en yakın şey Xiaomi’nin konsept çerçevesiz telefonu Mi Mix. Son modeliyle beraber akıllı telefon pazarında aradığını bulamayan şirket yeni modeli ile beraber tekrar eski günlerine dönmeye hazırlanıyor.

Modüler yapısıyla karşımıza çıkan G5 modeli kullanıcılar tarafından beğenilmemiş ve beklediği ilgiyi görmemişti. Üstelik bu model yüzünden şirketin tepe yöneticilerinden bazıları istifasını vermek zorunda kaldı. V20 ile bir nebze moral bulan LG, G6 modeli ile şansını yeniden deneyecek.