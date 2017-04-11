LG G5 ve V20 Modellerinde Bootloop Problemi Olduğu Kesinleşti

LG’nin başı ilk olarak G4 modelinde ortaya çıkan bootloop problemi ile derde girmişti ve o günden bu yana şirket bu problemden kurtulabilmiş değil.

LG her ne kadar üst sınıf bir Android üreticisi olarak görülse de telefonlarının başı bir türlü problemlerden kurtulmuyor. Geçtiğimiz dönemde şirketin G4 ve V10 telefonlarında bootloop problemi ortaya çıkmıştı. Bu sefer de aynı problem G5 ve V20 modellerinde ortaya çıktı.

Şirketin bunu G6 ile aşıp aşamayacağını henüz bilmesek de G5 modellerinde bu problem resmen kabul edildi ve G5 bootloop sınıfına alındı. İşlemci kaynaklı olan bu problemin kabaca bir üretim hatası olduğunu söylemek mümkün. Bootloop problemi işlemcilerin devre kartına kötü bir şekilde lehimlenmesi ile ortaya çıkıyor.

Şirket daha önce G4 ve Nexus 5X için açılan davaları kabul etmişti. Ancak bu problemin artık yaşanmayacağı duyurulmuştu. Bir çok kişi şirkete dava açtı ve davacıları temsil edecek olan Girard Gibbs anketler düzenleyerek mahkemeye daha çok davacının katılması için uğraşıyor.