Senaristliğini Burak Aksak’ın, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı “Leyla ile Mecnun” dizisi ekranlara veda ediyor. Dizinin Acun Ilıcalı’nın Netflix rakibi platformu Exxen’e geçmesinin ardından bir süre daha izleyiciyle buluşmaya devam eden diziden kötü haber geldi!

Burak Aksak Kötü Haberi Verdi!

Exxen’de yayınlanan dizinin başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Deniz Işın paylaşıyordu. Herkesin severek izlediği dizi, ne yazık ki sona gelmiş durumda.

Üzücü haberi Twitter hesabından dizinin senaristi Burak Aksak duyurdu. Aksak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Leyla ile Mecnun’a “Leyla ile Mecnun’un ekran yolculuğu sona erdi. emeği geçen herkese teşekkürler. Mecnun Çınar’ın da söylediği gibi ‘Ben bu oyunu… denedim ama bozamadım’. Hoşçakal #leylailemecnun” ifadeleriyle veda etti.



leyla ile mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. emeği geçen herkese teşekkürler. mecnun çınar'ın da söylediği gibi "ben bu oyunu… denedim ama bozamadım." hoşçakal #leylailemecnun pic.twitter.com/dQ2msc4Eqh — Burak Aksak (@burakaksak) April 1, 2023

2011-2013 yılları arasında TRT‘de yayında Leyla ile Mecnun dizisi, o dönemde ülkemizde yaşanan bazı olaylar sonucunda yayından kaldırılmıştı. Türkiye’de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Leyla ile Mecnun dizisi, 8 yıllık aranın ardından 2021 yılında Exxen‘de izleyicisi ile yeniden buluşmuştu.

Ancak ne yazık ki, Exxen’de yer alan Gibi benzeri diziler yoluna tam gaz devam ederken Leyla ile Mecnun’dan kötü haber gelmiş durumda. Bizler de dizi 4. sezonuyla ekrana veda edeceği için üzüldük.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce Leyla ile Mecnun’u izlediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!