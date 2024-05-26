Lexus, premium otomobil segmentinde yepyeni bir döneme adım atarak tamamen elektrikli SUV modeli Lexus UX 300e modelini Türkiye pazarına sundu. Elektrikli araçlara olan ilginin giderek arttığı ülkemizde, UX 300e’nin piyasaya sürülmesi, Lexus’un bu alandaki iddiasını da gözler önüne seriyor. İşte Türkiye’de yüzde 10 ÖTV dilimine giren Lexus UX 300e özellikleri ve Türkiye fiyatı.

Lexus UX 300e Türkiye Topraklarında: İşte Özellikleri

Türkiye’deki başlangıç fiyatı 1 milyon 750 bin TL olarak belirlenen UX 300e, beraberinde bir de ev tipi şarj ünitesi hediyesi ile geliyor. Bu ünite oldukça önemli, zira cihazın Türkiye’de şarj edilebileceği istasyon sayısı oldukça sınırlı. Lexus ev tipi şarj cihazı hediyesi ile Türkiye’de aracın satışını teşvik edecek bir adım atmış durumda.

Lexus UX 300e, CHAdeMO adı verilen hızlı şarj standardını destekliyor, ancak Türkiye’de bu bağlantı tipi oldukça sınırlı sayıda noktada mevcut. Bu nedenle, Lexus’un hediye ettiği ev tipi şarj ünitesi, aracın günlük kullanımını kolaylaştırmak adına büyük bir avantaj sunuyor. Ancak bu durum, potansiyel alıcıların araç kullanımında belirli sınırlamalara yol açabileceği anlamına da geliyor.

Direkt rakibi olan Togg T10X gibi C-SUV sınıfında yer alan bu model, 150 kW güç üreten bir elektrik motoruna sahip ve 300 Nm tork üretebiliyor. Bu teknik özellikler, aracın güçlü performansını vurgularken, kullanıcılarına da dinamik bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

UX 300e, 72,8 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılmış durumda. Söz konusu elektrikli araçlar olunca menzil konusu da çok önemli. Açıklanan verilere göre, yeni Lexus SUV modeli 441/442 kilometre menzile ulaşabiliyor. Aracın enerji tüketimi ise 100 kilometrede 16,9/16,8 kWh olarak belirtiliyor.

4,5 metre uzunluğu ve 1840mm genişliği ile ile nispeten kompakt bir SUV olan UX 300e, şehir içi kullanım için oldukça ideal bir model olarak öne çıkıyor.

Lexus UX 300e Türkiye Fiyatı ve Donanım Seçenekleri

Lexus UX 300e, Türkiye’de iki farklı donanım seviyesi ile satışa sunuldu: Executive ve Exclusive. Başlangıç olmasına rağmen oldukça dolu bir donanım sunan Executive versiyonunun fiyatı 1 milyon 750 bin TL iken, Exclusive versiyonu ise 1 milyon 920 bin TL’den alıcı buluyor.

Lexus’un UX 300e modelinin Türkiye pazarında nasıl bir etki yaratacağını zaman gösterecek. Ancak, Lexus’un sunduğu bu yenilikçi ve çevre dostu araç, elektrikli otomobil piyasasında önemli bir yere sahip olacağa benziyor. Hem teknik özellikleri hem de kullanıcı dostu detayları ile UX 300e, elektrikli araçlar arasında güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşması ve şarj altyapısının gelişmesi ile birlikte, bu tür modellerin daha geniş kitlelere hitap etmesi bekleniyor. Lexus cephesinin bu cihazla beraber hediye edeceği ev tipi şarj ünitesi ile en azından şehir içi kullanımlarda şarj istasyonu bulma derdinin sona ereceği söylenebilir. Ayrıca aracın yüzde 10 ÖTV vergi dilimine girdiğini de hatırlatalım.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu elektrikli SUV ülkemizde satacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!