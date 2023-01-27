Lenovo, öğrenci müşterilerine yönelik bir dizi yeni dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Chromebook Gen 4 isimli seri için şirket, ‘Daha Akıllı Eğitim’ mottosunu kullanıyor ve yeni ChromeBook’ların öğrenirken daha iyi bir deneyim sunacağını iddia ediyor. Gelin şimdi hep beraber yeni ürünlerin ayrıntılarına inelim.

Lenovo 100e Chromebook Gen 4

100e isimli Chromebook Gen 4 serinin ilk modeli. Cihaz, 11,6 inç parlama önleyici ekrana sahip. Bu model sadece 1,25 kilogram ağırlığında ve MediaTek Kompanio 520 işlemcisini bünyesinde barındırıyor. Söz konusu yonga seti 4GB RAM ve 32GB eMMC dahili depolama alanı ile eşleştirilmiş şekilde geliyor.

Dizüstü bilgisayarın ayrıca Wi-Fi 6 desteğinin yanı sıra isteğe bağlı 4G LTE özellikli bir modeli de bulunuyor. Diğer özellikler arasında çevrimiçi dersler için HD kamera, tam etekli tuş başlıkları, güçlendirilmiş bağlantı noktaları ve menteşelere sahip dayanıklı bir klavye yer alıyor.

Bu model ayrıca, aşağıda listelenen diğer dizüstü bilgisayarlarda da yer alacak olan LanSchool, LanSchool Air, NetFilter ve daha fazlası gibi öğrenci kullanıcıları için öğrenme deneyimini geliştirmeye adanmış bir dizi Lenovo hizmetine ev sahipliği yapıyor.

Lenovo 300e Yoga Chromebook Gen 4

100e modeline benzer şekilde, 300e Yoga Chromebook Gen 4 de dokunmatik ekran işlevselliğini destekleyen 11,6 inç IPS LCD panele sahiptir. Ekran ayrıca Corning Gorilla Glass ve isteğe bağlı bir garajlı kalemle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarın kaputunun altında ise MediaTek Kompanio 520 çipi bulunuyor.

Ekran panelinin yanı sıra, cihazın 100e modeli arasındaki bir diğer önemli fark, daha fazla koruma için kauçuk tamponlarla eşleştirilmiş 360 derecelik menteşe. Ön tarafta ayrıca yeni Chromebook bir HD ön kamera sunuyor,. Mevcut model bağlantı tarafında ise Wi-Fi 6 standartlarını destekliyor.

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Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4

Çinli bilgisayar üreticisi ayrıca bu üç model arasında daha üst düzey bir model olan 500e Yoga Chromebook Gen 4’ü de tanıttı. Mevcut bilgisayar diğerlerine kıyasla dokunmatik özelliği de olan daha uzun bir 12,2 inç IPS LCD panele sahip. Ekran, Gorilla Glass koruması ve TUV sertifikası ile birlikte 16:10 en-boy oranı ve kullanıcıların gözlerinin yorulmasını azaltmak için düşük mavi ışık özelliğini de müşterilere sunuyor.

Performans özelinde, dizüstü bilgisayar Intel N100 işlemcisine sahip. Bu işlemci 8GB’a kadar RAM ve 128GB’a kadar eMMC dahili depolama alanı ile eşleştirilmiş olarak geliyor. Cihaz, dokunmatik bir ekrana sahip olduğundan kullanıcılar aktif bir stylus kalemi de ürünün haricinde atın alıp kullanabilirler. Benzer şekilde, ek bağlantı seçenekleri için Wi-Fi 6 veya 6E ve isteğe bağlı 4G LTE arasında seçim yapılabilir. Bilgisayarda ayrıca bir HD veya FHD kamera ve 5 megapiksel dünyaya bakan bir kamera ekleme seçeneği de bulunuyor.

Lenovo 14e Chromebook Gen 3

Son olarak şirket, yukarıda listelenen Yoga modellerinden farklı olan 14e Chromebook Gen 3’ü de piyasaya sürdü. Daha uzun bir 14 inç ekrana sahip olan bu modelde dokunmatik bir panel bulunmuyor. Ancak cihaz alüminyum bir üst kapak sunuyor ve yüzde 82 gibi yüksek bir ekran/gövde oranı ile geliyor.

Söz konusu model ayrıca Intel N200 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti 8GB’a kadar RAM ve 128GB’a kadar SSD depolama alanı ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Diğer özellikler arasında daha hızlı ve daha istikrarlı bağlantı için Wi-Fi 6 veya 6E bulunuyor. Çevrimiçi dersler ve hibrit öğrenim için HD veya FHD kamera da cihazın tercih edilebilecek versiyonlarında mevcut.

Eğitim için tasarlanan yeni Chromebook’lar bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Öte yandan, Ne yazık ki şirket bu dizüstü bilgisayar modellerinin fiyatlarını henüz açıklamadı. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.