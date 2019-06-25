Lenovo Z6 Snapdragon 730 ile birlikte geliyor

Lenovo, önümüzdeki günlerde Z6 serisini Çin’de tanıtacak. Tanıtımına çok kısa bir süre kalan Lenovo Z6 serisinin ortanca modeli hakkında detaylar gelmeye başladı.

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Üç farklı modelden oluşan seri; Youth, normal ve Pro olmak üzere ayrılıyor. Youth modeli mayıs ayında tanıtılmıştı. Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan ve HDR 10 destekli FHD+ IPS ekranı ile dikkati üzerinde toplamayı başarmıştı.

Lenovo Z6, 8nm mimarisine sahip Snapdragon 730 işlemcisini kullanıyor. Aynı işlemci mimarisini Snapdragon 855 modelinde görmüştük. Bu işlemci ise Z6 Pro modelinde karşımızda olacak.

Qualcomm’un şu anki amiral gemisi Snapdragon 855 2.84 GHz’de çalışan sekiz çekirdeğe sahip. Snapdragon 730 ise 2.2 GHz’de iki adet Kryo 470 ünitesine, diğer altı çekirdeği ise 1.8 GHz’de çalışıyor. Lenovo, yonga setinin Geekbench sonuçlarından alıntı yaparak geçen yılki Snapdragon 845‘ten daha hızlı olacağını duyurmaktan gurur duyuyor.

Lenovo Yapay Zeka teknolojisinin önceki nesile göre %200 daha performanslı ve güç tasarrufu sağlandığını iddia ediyor. 15W hızlı şarj desteğine sahip 4000 mAh bataryası 15 dakikalık şarj ile 2 saat oyun oynamayı vaat ediyor. Bunun yanında 395 saat bekleme , 398 saat konuşma, 26 saat video izleme ve 16 saat oyun oynatabilme gibi vaatleri de bulunuyor. Aynı zamanda siz uykudayken gece güç tasarruf modunda en fazla %3 güç tüketimi yapacağını da ekliyor.

Lenovo Z6 Serisi ülkemizde olacak mı?

Bu seri yalnızca Çin pazarında tanıtılacak ve bu pazarda satışa çıkacak. Çin’den satın alsanız bile yazılımında Türkçe desteği bulunmuyor. Bunları göz önünde bulundurarak önümüzdeki günlerde tercihinizi değerlendirebilirsiniz.