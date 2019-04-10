Lenovo Z6 Pro için tanıtım tarihi açıklandı

Lenovo Z6 Pro, 23 Nisan tarihinde Çin’de gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında tanıtılacak. Lenovo’nun başkan yardımcısı Chang Cheng, Lenovo’nun Snapdragon 855’ e sahip ikinci amiral gemisi telefonunu duyuracak.

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Lenovo Z6 Pro özellikleriyle dikkat çekiyor

Chang Cheng’in duyurduğu Z6 Pro: Snapdragon 855 yonga setinin yanında, 1080 x 2340 piksel ekran çözünürlüğünde, 6.59″ ekrana sahip ve Android v9.0 (Pie) işletim sistemi ile geliyor. Cihaz, 8 çekirdek (2.45 GHz dört çekirdeği Kryo 280 + 1.9 GHz dört çekirdeği Kryo 280) işlemci ve 6 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Batarya kapasitesi: 3500 mAh olup, arka kamera için: 16 MP + 24 MP değerine sahip olması bekleniyor. Dahili hafızasının 128 GB olmasıyla birlikte, genişletme seçeneği de mevcut olacak.

Yeni Lenovo tam bir kamera canavarı

Cihazda bulunması beklenen kamera ile ilgili özellikler arasında süper makro, süper titreme önleyici, ultra geniş açılı mercek, süper gece modu ve süper ağır çekim video çekimi yer alıyor. Basında yer alan bir diğer bilgi ise 100 megapiksel bir kamera sistemiyle geliyor olması. Şirketin akıllı telefondan 100 megapiksel görüntüler çekebilmesi için bir tür yazılım numarasına güveniyor olmalı. Şirketin Şubat ayından bu yana tanıttığı HyperVision kamera özelliği ile bunu yapması bekleniyor.

Lenovo Z6 Pro kızaklı tasarımı benimseyebilir ancak bu konuda kesin bilgi bulunmuyor. Sadece çok ince çerçevelere sahip olacağı belirtilen telefon, bunu ya kızaklı yapı ya da Samsung S10 serisi gibi bir ekran deliğiyle yapabilir.

Lenovo Z6 Pro ile ilgili bilinen bir diğer şey de 5G destekli bir akıllı telefon olacağı, özellikleri ve tasarımı ile şüphesiz ki teknoloji severlerin merakla beklediği bir cihaz konumunda. Firmanın “Hayallerin Ötesinde” diyerek yaptığı tanıtımlar, kamera konusunda atılan adımlar ile kendilerini doğrular nitelikte. Telefonun etiket fiyatı 450 dolardan satışa çıkması bekleniyor.