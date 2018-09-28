Lenovo Z5 Pro ilk kez ortaya çıktı

Lenovo Z5 Pro modeli, henüz resmi olarak duyurulmamasına rağmen başkan yardımcısı Liu Jen tarafından Tech World 2018 kapsamında gösterildi. Hatırlarsanız geçtiğimiz Mayıs ayında şirket 200 dolar bandında yeni çentikli modeli Lenovo Z5’i duyurmuştu. Şimdi de bu modelde daha güçlü Pro modeli geliyor.

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Lenovo Z5 Pro neler sunacak?

CEO’nun elinde gördüğümüz telefon, bu sefer Oppo Find X ve Vivo NEX S modellerine benzer olarak tamamen çentiğinden arındırılmış olarak geliyor. Ön tarafta ihtiyaç duyulan kamera ise sadece ihtiyaç halinde ortaya çıkıyor ve parmak izi sensörü ekrana gömülü olarak geliyor.

Telefonun teknik özellikleriyle alakalı ise ne yazık ki henüz bir bilgi yok. 11 Ekim itibarıyla cihazın resmi duyurusu yapılacak ve tüm bilgiler o zaman ortaya çıkacak.