Lenovo Z5 ısınma testi (PUBG ve 4K video)

Lenovo Z5 ısınma testi videomuzda, cihaz ile 10 dakika boyunca PUBG Mobile oynuyor ve yine 10 dakika boyunca 4K video kaydediyoruz. Tüm bu süreç boyunca %100 ile başladığımız pilin durumunu ve cihazın ısı değerlerini görebilirsiniz.

Lenovo Z5 ısınma testi sonuçları

Cihazın ilk olarak pil performansı dikkat çekici. Zira 10 dakikalık PUBG Mobile oynadıktan sonra %100 olan pil durumda herhangi bir değişim olmadı. 4K videoya geçtiğimizde ise doğal olarak pil durumunda daha hızlı bir düşüş deneyimledik.

Isı tarafında ise PUBG Mobile’da gayet makul değer sunan cihaz, iş 4K’ya geldiğinde 42 dereceleri gördü.

Lenovo Z5 özellikleri

Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan telefon; siyah, mavi ve kutup ışıkları olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Telefonda 6.2 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük yer alırken, IPS LCD panel ve %83.6 ekran kasa oranı görüyoruz.

Son dönemde gördüğümüz birçok telefonda olduğu gibi ekranı bölen çentik bu modelde de kullanılmış. Snapdragon 636 işlemcisinden gücünü alan Lenovo Z5 modelinde 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün. Ayrıca telefonun 128 GB depolama sunan bir başka varyasyonu daha var. Arka tarafında 16 MP + 8 MP olmak üzere çift kamera sunan telefon, ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerasıyla geliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere çift arka kamera, bokeh efekti ile arka tarafı

bulanıklaştırabileceğiniz fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor.

Son olarak Android 8.1 sürümü ile kutudan çıkan cihazda, hızlı şarj destekli 3300 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.