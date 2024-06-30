Not: Bu videoda yer alan Thinkpad modeli dizüstü bilgisayar, inceleme örneği olarak Lenovo Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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İçindekiler
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 İnceleme | Öğrenci ve Ofisler İçin İdeal
Lenovo’nun en klasikleşmiş serilerinden Thinkpad incelemesi ile karşınızdayız. Gücünü AMD Ryzen 7000 serisinden alan Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Özellikleri
- Boyut: 356,1 x 247,7 x 19,85 mm
- Ağırlık: 1,81 kg
- Malzeme: Alüminyum
- Sağlamlık: MIL-STD-810H
- Ekran: 16 inç 1920×1200 piksel 16:10 IPS ,n300 nit, Parlama Önleyici Ekran, %45 NTSC
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7730U
- Grafik: Dahili AMD Radeon Graphics
- Bellek: 8 GB Dahili + 8 GB SO-DIMM 3200 MHz DDR4
- Maksimum 40 GB (+32 GB)
- Depolama: 512 GB Gen 4 M.2 2242 SSD (+ M.2 2280 SSD)
- Bağlantı: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1
- Kamera: FHD 1080p + Kızılötesi Sensör (Gizlilik Kapağı)
- Ses: 2x 2 Watt Hoparlör, Dolby Atmos
- Synaptic CX11880 Kodek
- Batarya: 57 Wh
- Şarj: 65 Watt USB Tip-C
Fiziksel Bağlantı Noktaları
- 1x USB 3.2 Gen 1 Tip-A
- 1x USB 3.2 Gen 1 Tip-A (Always On)
- 1x USB 3.2 Gen 1 Tip-C (PD 3.0 ve DP 1.4)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-C (PD 3.0 ve DP 1.4)
- 1x HDMI 1.4b
- 1x Ses Jakı
- 1x RJ-45