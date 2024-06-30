Not: Bu videoda yer alan Thinkpad modeli dizüstü bilgisayar, inceleme örneği olarak Lenovo Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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Lenovo’nun en klasikleşmiş serilerinden Thinkpad incelemesi ile karşınızdayız. Gücünü AMD Ryzen 7000 serisinden alan Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Özellikleri

Boyut: 356,1 x 247,7 x 19,85 mm

Ağırlık: 1,81 kg

Malzeme: Alüminyum

Sağlamlık: MIL-STD-810H

Ekran: 16 inç 1920×1200 piksel 16:10 IPS ,n300 nit, Parlama Önleyici Ekran, %45 NTSC

İşlemci: AMD Ryzen 7 7730U

Grafik: Dahili AMD Radeon Graphics

Bellek: 8 GB Dahili + 8 GB SO-DIMM 3200 MHz DDR4

Maksimum 40 GB (+32 GB)

Depolama: 512 GB Gen 4 M.2 2242 SSD (+ M.2 2280 SSD)

Bağlantı: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1

Kamera: FHD 1080p + Kızılötesi Sensör (Gizlilik Kapağı)

Ses: 2x 2 Watt Hoparlör, Dolby Atmos

Synaptic CX11880 Kodek

Batarya: 57 Wh

Şarj: 65 Watt USB Tip-C

Fiziksel Bağlantı Noktaları