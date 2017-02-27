Lenovo’nun Yeni Windows Tableti 199 Dolardan Satışa Çıkacak

Lenovo geçen yıl düzenlenen Mobile World Congress’te Windows işletim sistemine sahip 2’si 1 arada cihazını duyurarak büyük bir sürpriz yapmıştı.

Lenovo bu seferki Mobile World Congress’te ise bu tabletin yeni modelini tanıttı. Üstelik 199 dolarlık fiyat etiketine sahip. Miix 320 uygun fiyatlı Windows dizüstü klasmanında yer alacak. Cihaz Microsoft Surface gibi ne tam bir tablet ne de bir dizüstü bilgisayar. Ekrana eklenebilen klavye teknolojisi sayesinde iki şekilde de kullanılabiliyor.

Miix 320’nin 10.1 inç full HD ekranı bulunuyor. Ancak geniş açılı bir kullanıma sahip değil. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı var. Geçen seneki modele göre yapılan en büyük değişiklik ise dokunmatik yüzeyin eklenmiş olması. Fiyatı ise en büyük sürpriz oldu. Windows’un üreticiler için yaptığı fiyat politikası çağrısı yanıt bulmuşa benziyor.

Miix 320’nin LTE destekleyen modeli de olacak. Cihaz 10 saatlik bir batarya ömrü var. İşlemcisi ise yine Intel’in Atom X5 modeli. Miix’in hem siyah hem de beyaz renk seçeneği olacak. LTE modeli Nisan, LTE olmayan modeli ise Temmuz ayında satışa çıkacak.