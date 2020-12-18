Lenovo K12 dünya çapındaki versiyonu Moto E7 ile aynı olacak

Bu ay başlarında Çin için resmileşen yeni Lenovo K12 ve K12 Pro telefonlarının diğer ülkelerde de satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyordu. Bu soruya cevap olarak ise; yeni gelen bilgilere göre ufak bir değişiklikle de olsa K12 modelini diğer piyasalarda da görebileceğiz.

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Çin için çıkartılan K12 modeli Moto E7 Plus akıllı telefonun ismi değişmiş hali olarak karşımıza çıkıyordu. K12 telefonunun diğer piyasalardaki durumu için ise bu durum biraz daha değişik olacak. Çünkü cihaz, yeni sızan görüntülerine göre; diğer ülkelerde bu sefer Moto E7’nin yeniden isimlendirilmiş hali olarak görülecek. Ancak bu durum aynı market içerisinde bir karışıklık da oluşturabilir.

Bu nedenle Lenovo firmasının aynı piyasalarda aynı özelliklere sahip iki telefon çıkarmasının ihtimali oldukça düşük. Dolayısıyla görülene göre K12 akıllı telefonu, muhtemelen Motorola’dan daha çok Lenovo markasının bilindik olduğu bölge ve ülkelerde çıkacak gibi duruyor.

Moto E7 telefonunun yeniden etiketlenmiş ve diğer ülkelerde çıkacak versiyonu olan telefonun, doğal olarak özellikleri de belirgin durumda. 6.5inç 720x1600p bir ekrana sahip olacak olan cihaz, ekranında 5MP ön kamera da barındıracak. Arkada ise 48MP ana arka kamera, yanında 2MP’lik makro kamera desteğiyle sunuluyor. Cihazın iç tarafında yönelecek olursak Helio G25 işlemciyle beraber 2GB RAM ve 32GB depolama alanı bizi karşılıyor. Telefon, gücünü ise 4000mAh pilden 10W’lık şarj desteğiyle beraber alıyor.

İşletim sistemi olarak ise telefon muhtemelen Android 10 ile beraber gelecek. Çin dışında çıkacak bölge ve ülkeler ise tam olarak netleşmiş olmasa da, gidişat bu bilgilerin de yolda olduğunu gösteriyor.