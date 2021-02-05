Lenovo bilgisayar talebini karşılamakta zorlandığını söylüyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo, yeni cihazlar için gelen talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Yatırımcılarla yaptığı bir konuşmada şirket COO’su Gianfranco Lanci firmanın şu anda normal stok seviyesinin aşağısında olduğunu belirtti. Bu rakam Lanci’nin söylediğine göre normal stoğun yarısından aşağıda, hatta üçte birine yakın diyebileceğimiz bir seviyede. Bunun nedeni olarak ise salgın nedeniyle artan talep gösteriliyor.

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Mevcut aşılar bu konuda bir rahatlama vadediyor ancak 2021 başlarında talep hala oldukça yüksek. Hatta Lanci talepte herhangi bir azalmanın gözlenmediğini belirtiyor. Dünya genelindeki stokları hakkında da bazı bilgiler veren Lanci; bu kadar az stoklara ilk defa sahip olduklarını söylüyor.

Genellikle Lenovo firmasının ellerinde aşağı yukarı altı haftalık stok mevcut olur. Lanci’ye göre ise son çeyrekte bu sayının 2-3 haftalığa kadar düştüğü durumlar oluştu. Bu ise oldukça az bir stok anlamına geliyor.

Analiz firması Canalys tarafında da benzer bilgilere rastlayabiliyoruz. Raporlara göre 2020 son çeyreğinde 143.7 milyon bilgisayar ve tablet dağıtımı gerçekleşti. Bu da üst üste üç çeyrektir büyüme yaşanması anlamına geliyor. Yıl boyunca ise 2015 yılından beri en yüksek rakam olan 458.2 milyon bilgisayar satışını görebiliyoruz.

Lenovo ise %20 ile en yüksek pazar payına sahipken; tedarik eksiklerine rağmen 2020 yılında 87 milyon satış yapmış. Firmanın yıllık büyüme oranı ise %19 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan bu alanda sırasıyla %18 ile Apple, %13 ile HP, %11 ile Dell ve %8 ile Samsung göze çarpıyor.

Şirket aynı zamanda bilgisayarların aşırı kullanımından kaynaklı eskimeler ve talebin karşılanamaması nedeniyle bilgisayar dağıtımlarında bu sene içinde de %5-%10 arasında bir artış daha bekliyor.