Lenovo bilgisayar pazarındaki payıyla lider konumunda

Uluslararası Veri Şirketi ( IDC ) verilerine göre Lenovo, 2019’un ilk çeyreğinde (Fujitsu dahilinde) %23,4’lük rekor pazar payı ile bilgisayar sektöründe lider olmayı başardı.

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Lenovo bu süreçte gelirini 51 milyar dolara çıkardı

Çin merkezli teknoloji şirketi Lenovo; akıllı dönüşüm stratejisi doğrultusunda tüm segmentlerdeki liderliğini korudu. 31 Mart 2019’da sona eren 2018/19 finansal gelirini ise 51 milyar dolar olarak açıkladı. Bu rakamla birlikte Lenovo, bir önceki yılın gelir sonuçlarına göre %12.5 artış gösterdi. Lenovo bu süreçte ise 2019 ilk çeyrek pazar payı araştırmasında Fujitsu işbirliğinde %23,4 pazar payı elde ederek lider olmayı başardı.

HP bir adım önde

IDC, 2019 yılı ilk çeyreği pazar payı araştırmaları verilerine göre HP, Lenovo-Fujitsu işbirliği göz önüne alınmadığında birinci sırada yer alıyor. İki şirket 2018 yılındaki pazar payı yarışını devam ettiriyor.

2019 yılı ilk çeyrek rakamlarında HP, Lenovo’nun sadece %0.2 ilerisinde bulunuyor.Lenovo bu süreçte rakibi ile arasındaki farkı %0.5 azaltmış gözüküyor. Satış sayıları ile karşılaştırma yapıldığında ise HP, adetsel bazda geçen yılın ilk çeyreğine göre %0.8 geriledi ancak pazar payında geçen yıla göre %0.5 artış gösterdi.

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