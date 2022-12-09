Xiaomi 13 serisinin lansmanı yakınken, şirket çok sayıda teaser paylaşıyor. Şimdi, en sonuncusu şirketin Kurucusu ve CEO’sunun kendisinden geliyor.

Çinli teknoloji devinin CEO’su Lei Jun’a göre, yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonlar, Genshin Impact’i herhangi bir sorun olmadan maksimum ayarlarda çalıştırabilir. Bilmeyenler için Genshin Impact, hem akıllı telefonlarda hem de PC’lerde çalışan çapraz platform oyunudur. Yani bir telefon için oldukça ağır. Ancak üst düzey yetkili, cihazın aşırı ısınma veya herhangi bir kısma sorunu yaşamadan oyunu saniyede tam 60 kare hızında çalıştırabileceğini iddia ediyor.

Tipik olarak bir cihaz ısınmaya başladığında yonga seti, sisteminde ısıyla ilgili herhangi bir hasar olmamasını sağlamak için performansı otomatik olarak düşürmeye başlar. Ancak Xiaomi 13, oyunu 43° Santigrat’ı geçmeden çalıştırabilir. Bu, oyun oynarken şarj ediliyor olsa bile geçerlidir. Aynı zamanda markanın gerçekleştirdiği oyun testinde ekranın parlaklığı dahi düşürülmemiş.

Başka bir deyişle Xiaomi 13 serisi, oyun oynamak için de harika bir akıllı telefon olacak şekilde şekilleniyor çünkü Genshin Impact, yoğun bir mobil oyunun harika bir ölçütü. Cihazın pürüzsüz performansı Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılmış olması sayesinde.