Legendary, Godzilla ile King Kong’u Bir Araya Getirmeye Hazırlanıyor

Kong: Kafatası Adası bugün sinemada gösterime girdi ancak Legendary Entertainment’ın yeni filmden çok daha büyük bir sürprizi var.

Legendary Entertainment bir sinematik evren hazırlıyor. Bu sinematik evren Marvel filmlerinin canavarlardan oluşan versiyonu diyebiliriz. Yapılan açıklamaya göre senaristler bir araya geldi ve Godzilla ile King Kong filmi için çalışıyor. Senaristler Karayip Korsanları serisinin senaristi Terry Rossio önderdliğinde çalışıyor.

Gareth Edwards’ın 2014 yılında çıkan Godzilla filmi serinin başlangıcı oldu ve Kong: Kafatası Adası bunun üzerine geldi. Bu iki filmin arkasından 2019 yılında Godzilla: King of the Monsters filmi gelecek. Godzilla vs. King Kong ise bu filmden sonra çıkacak. Stüdyo bir grup yazarın bir araya gelmesini değil dev yapımlar için kemik bir kadro halini oluşturmasını istiyor. Star Wars Story Group ya da Paramount’ın Transformers için yaptığı tam da bu.

Sinematik evrende yer alan herşey o aynı dünyada geçiyor ve Legendary’nin hikayesi bol. Marvel’ın ve Star Wars yaptıkları oludkça başarılı oldu ve seyircisi uzun süreli sinemaya kitleyebiliyor. Diğer taraftan kötü filmler de sinematik evren arasında çok dikkat çekmiyor.