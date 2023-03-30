Güvenlik teknolojileri ve iş zekâsı çözümleri entegratörü Securitas Technology ile Türkiye’nin lider moda perakende markası LC Waikiki, perakende sektörüne örnek olacak önemli bir iş birliğine imza attı. İki şirket arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında LC Waikiki, gerçek zamanlı envanter yönetimi için, Securitas Technology’nin RFID Envanter Yönetim Çözümünü tercih etti. RFID Envanter Yönetim Çözümü, operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak gibi avantajlar sunuyor.

Perakende şirketlerinin ulaşmak zorunda olduğu hız ve hatasızlığı sunan RFID teknolojisi, ürünü görmeden, ürünün üzerindeki tekil kimlikle stok sayımının çok daha hızlı yapılmasını sağlıyor. Mağazalarda yılda 1-2 sefer yapılabilen ve saatlerce süren fiziki sayımı sadece dakikalar içinde tamamlamayı mümkün kılan teknolojiyle envanter doğruluğu da yüzde 99’un üzerine çıkıyor. Böylece perakendeci, mağazaya gelen bir müşteriye ürünü sunarken ya da internet sitesinden satış yaparken stok doğruluğundan kesin emin oluyor.

LC Waikiki’nin stok doğruluğu yüzde 99,5’e çıktı

Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, moda perakende sektörünün lider markalarından LC Waikiki ile çalışmaya ilk olarak 5 aktif mağazada başladıklarını söyledi. Tüm ürünlere RFID etiketler uyguladıklarını belirten Yelkencioğlu, “LC Waikiki’nin iki ana deposunda etiketleme ve transfer yapılabilmesi için RFID sistemler kuruldu. Bu depolarda 5 mağazaya gönderilecek ürünlere özel olarak etiket uygulandı. Mağazalarda bulunan tüm ürünlerin güvenlik alarmları RFID versiyon ile değiştirildi, her biri tek tek kodlandı. Çalışma bittikten sonra bir sayım yapılarak envantere kaydedildi. Mağazalara gelen onlarca kolinin içerisindeki ürün RFID ile saniyeler içerisinde okutulup satışa sunuldu. Çözüm sayesinde LC Waikiki’nin stok doğruluğu yüzde 99,5’e çıktı. Mal kabulde ve satış işlemi sırasında barkod okuma işlemi yapılmadığı için hız arttı. Ayrıca markanın online satış karşılama oranı da stok doğruluğuna bağlı olarak yükseldi” bilgisini verdi.

Perakende sektöründe ilk hızlı kasa (self check-out) uygulaması

RFID teknolojisi sayesinde Özdilek Park LC Waikiki mağazasında Self Checkout Sisteminin (Hızlı Kasa) hayata geçtiğini söyleyen Yelkencioğlu, “Hazır giyim perakendeciliğinde Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen hızlı kasa uygulamasıyla LC Waikiki müşterileri, kasa sırası beklemeden ödeme süreçlerini kendileri tamamlayabiliyor. Ürünün üzerindeki RFID etiketi ile alarm etiketi eşleştiğinden dolayı, satın alınan ürün ile alarm etiketi sökülen ürünün yüzde 100 uyumlu olması sağlandı. Bu sistemde perakendeye özel geliştirilmiş ‘ikili etiket (dual tag)’ kullanıyoruz. Bu etiket hem ürün güvenliği hem de RFID için aynı anda çözüm sağlıyor. Şu an sistem 8 mağazada kurulu, ancak daha çok mağazaya yaygınlaşması için de çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

Türkiye’de başlayan dönüşüm 4 kıtaya yayılacak

LC Waikiki’nin halen Türkiye’de 552, yurt dışında 734 olmak üzere toplam 1.286 mağazası bulunuyor. Şu anda yurt içindeki 41 mağazada, Securitas Technology’nin RFID Envanter Yönetim Çözümü kullanılıyor. Dönüşümün, 2023 yılı içinde Türkiye’de ve yurt dışındaki mağazalarda yaygınlaşması planlanıyor.

LC Waikiki Operasyonel Mükemmellik, Süreç Geliştirme ve Yalınlaştırma Direktörü Cengiz Dörtoluk, “Türkiye’nin lider moda perakende markası LC Waikiki olarak, teknoloji yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İlk Metaverse mağazası, stil danışmanı Elsiva gibi sektörümüzde öncü konumumuzun altını çizen uygulamalarımızla eş zamanlı olarak, mağaza ve depolarımızda envanter yönetimini daha etkin yapabilmek için bir arayışa girdik. Bu noktada yollarımız Securitas Technology ile kesişti ve RFID teknolojisini kullanarak envanter yönetiminde de bir dönüşüm başlattık. Bu çözüm sayesinde mal kabulden kasaya kadar tüm süreçlerimiz hızlandı. Stok doğruluğumuz en üst noktaya ulaştı. Alışveriş keyfini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan Hızlı Kasa uygulamasına geçtik. Securitas Technology’e bu verimli iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.