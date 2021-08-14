Countach’ın elektrik motoruna güç veren ise Lamborghini’ye özel süper kapasitördür. Bu süper kapasitör aynı ağırlıktaki bir lityum iyon pile oranla üç kat daha fazla güç sağlayabiliyor. Lamborghini, V12 motorundan alınan güç aktarımını korumak için elektrik motorunu doğrudan şanzımana monte ettiğini de belirtti.
Otomotiv
Lamborghini’nin Yeni Hibrit Modeli: Countach LPI 800-4
Lamborghini’nin 1974-1990 yılları arasında ürettiği ikon modeli Countach, günümüz teknolojisinin imkanlarıyla yenilenerek 2022 yılında yeniden alıcılarının karşısına çıkıyor. Countach LPI 800-4 model isminin “LPI” kısmı Longitudinale Posteriore Ibrido’nun kısaltması olup arabanın güç aktarma sisteminin boydan boya uzandığını ve hibrit bir sistem olduğunu ifade ediyor. Sayı kısmında ise süper otomobilin 802 beygir güce ve dört tekerlekten çekişe sahip olmasına atıfta bulunuluyor. Bu 802 beygirlik gücü ise Countach’ın V12 6.5 litrelik motoru ve 48 voltluk elektrik motoru üretiyor.
Countach, saatte sıfırdan 100 km hıza üç saniyeden kısa sürede ve sıfırdan 200 km hıza ise 9 saniyenin altında ulaşabiliyor. Countach’ın en yüksek hızı ise saatte 355 km olup maksimum 711 Nm tork çekiş elde edilebiliyor.
Countach LPI 800-4’ün kasa yapısının çoğunluğu ise karbon fiber maddeden oluşmakta. Lamborghini, eski Countach yerine Aventador modelini anımsatan tasarımı hakkında ise, “70’lerin ve 80’lerin ikonik Countach’ı önümüzdeki on yılın seçkin süper spor modeline ancak bu şekilde evrilebilirdi ” dedi. Yeni Countach’ın içinde, CarPlay entegrasyonu ile “Stile” etiketli bir düğme bulunan 8,4 inçlik dokunmatik bir ekran da mevcut.
Son olarak Lamborghini, bu spor otomobilden yalnızca 112 adet üreteciğini açıkladı. Bütün bu bilgilerden sonra fiyat etiketi hakkında bir bilgiye yer vermeyen Lamborghini, bütün otomobil üreticileri gibi elektrikli otomobil dünyasına giriş yapmış bulundu.
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Otomotiv
Porsche Macan’ın rakibi Maserati Grecale, kasımda geliyor!
Maserati, Levante‘nin altında konumlandıracağı kompakt SUV’u Grecale‘yi, kasım ayındaki bir etkinlikte tanıtacağını duyurdu. Porsche Macan ile rekabet edecek olan Maserati Grecale, seri üretime oldukça yaklaştı diyebiliriz.
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İtalyan üretici tam olarak bir tarih açıklamadı fakat tanıtım için geri sayıma başladıklarını bildirdi. Bu yeni kompakt SUV’un da isimlendirilmesinde, markanın geleneği haline gelen “güçlü rüzgar isimleri” geleneği devam edecek. Grecale adı, Akdeniz’de esen güçlü bir kuzeydoğu rüzgarına ait.
Maserati Grecale’nin dış ve iç tasarımı
Maserati Grecale, yakın zamanda tanıtılan süper spor MC20′den ilham alan çizgiler taşıyacak. Haberimizde yer alan kamuflajlı prototip fotoğraflarında, aracın ön tarafına baktığımızda MC20’dekine benzer bir far tasarımı göze çarpıyor. Ön tampondaki ızgarada ise Maserati’nin klasik tasarımı olan dikey ızgaralar üzerine “Trident” logosunun bulunması bekleniyor.
Aracın yan tarafına baktığımızda ise kırmızı fren kaliperlerinin eşlik ettiği, muhtemelen 20 inç boyutlarında, büyük çaplı jantlar yer alıyor. Jant seçenekleri kısmında ise diğer modellerden eksik kalmayıp, Maserati’nin klasik tasarımlarının da bulunacağı düşünülüyor.
Maserati Grecale’nin arka tarafına geldiğimizde ise ince uzun şekilli arka farlar göze çarpıyor. İki adet büyük egzoz ve eğimli arka cam ise kendini belli eden diğer detaylar arasında. Bu arada egzozlar sahte gibi duruyor ama Maserati bu tip detaylara giren bir üretici değil. En azından onun da bu konuda bozmuş olmamasını diliyoruz.
Aracın kabinine dair herhangi bir fotoğraf ise bulunmuyor. Vites değiştirme kulakçıklarının eşlik ettiği üç kollu direksiyon, kademeli bir ön konsol ve dijital gösterge paneli gibi detayların geleceği söylenenler arasında.
Maserati Grecale’nin bilinen teknik detayları
Teknik özellikler konusunda Maserati, ağzını oldukça sıkı tutuyor. Fakat Grecale’nin Giorgio mimarisini kullanması ve Alfa Romeo Stelvio ile ortak parçalar taşıması bekleniyor. Bu ortak parçalar arasında 280 beygirlik, 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor ve 510 beygirlik, 2.9 litrelik çift turbolu V6‘nın da yer alacağı söyleniyor. Ayrıca ortaya çıkan bazı yeni raporlarda kompakt SUV’da, MC20‘de yer alan 3.0 litrelik çift turbolu V6‘nın da kullanılabileceği iddia ediliyor.
Kaynak: Carscoops
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Otomotiv
Lamborghini Countach geri geliyor
Lamborghini 70’li yılların ikonik arabası Countach’ın yeni modelinin geleceğini bir video ile duyurdu. Countach, köşeli tasarım çizgisiyle ve gösterişli martı kanadı kapılarıyla o yıllarda bir çok insanın duvarlarına posterlerini astığı ve hayal kurduğu bir araçtı.
Şimdi ise Lamborghini Countach yeni modeliyle geri geliyor. Lamborghini bu haberi internet sitesinden kısa bir teaser videosu ve “Gelecek bizim mirasımız. Ve yeni Lamborghini Countach geliyor. Bizi takip etmeye devam edin.” sözleriyle duyurdu. Araç ile ilgili fazla detay şimdilik paylaşılmasa da Lamborghini’den 2025 yılına kadar tam elektrikli bir otomobil beklenmiyor. Yine de bazı sızıntılara göre bu yeniden doğan modelde hibrit araçlara özgü aktarma organlarının kullanıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu aracın hibrit bir motor yapısıyla gelmesi bekleniyor.
We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. #Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe
— Lamborghini (@Lamborghini) August 9, 2021
Paylaşılan resmi görselde aracın yalnızca silik bir silüeti gösterildi. Ancak Super Car Blog tarafından yalnızca müşterilere gösterilen Unica uygulamasından gelen sızıntıda Countach’ın havalandırma delikleri ve Lamborghini Countach LPI 800-4 ismi dikkatlerden kaçmıyor. Bu modelin tam tanıtımının orijinal versiyonunun 50. yıl dönümünü kutlamak için 15 Ağustos’ta Monterey Araba Haftasında yapılması bekleniyor.
Yeni Countach ile ilgili detayları beklerken bazı Youtube kanallarından da aracın orjinal versiyonunun incelendiği ve hatta Apple yöneticisi Phil Schiller’ın da yer aldığı videolar yayınlandı.
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Lamborghini’nin Yeni Hibrit Modeli: Countach LPI 800-4
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