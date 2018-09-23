Günümüzde her ne kadar bulut depolama popüler olmuş olsa da sabit depolamanın da önemi eksilmedi. Özellikle kameramanlar ve fotoğrafçılar için önemli olan anında yedeklemek için profesyonel kullanıcılar her zaman yanlarında kamerasının yanı sıra bilgisayarlarını ve yedekleme için sabit sürücülerini taşırlar. Ancak depolama ürünleri konusunda rüştünü ispatlamış Seagate’in üst seviye ürünleri için ortaya çıkardığı alt markası Lacie’nin de DJI Copilot isimli depolama birimi, bir bilgisayara ihtiyaç duymadan yedeklemelerinizi saniyeler içerisinde yapmanıza olanak tanıyor.

PC gerekmeden her şeye bağlanan en sağlam hard disk! | LaCie DJI Copilot

2.000 GB depolama alanına sahip olan Lacie DJI Copilot, adından da anlaşılabileceği gibi DJI ile ortak bir çalışmanın ürünü ve aynı zamanda DJI markalı drone’lar ile çekilen görüntüler için de anında yedekleme yapabilmesi ile dikkat çekiyor. Özellikle 4K çözünürlüğünde çekilen videolar ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ile kısa sürede dolan SD kartlara mükemmel bir çözüm sunan DJI Copilot, bilgisayara ihtiyaç duymadan veri aktarım desteği sunmakta.

Tek başına depolama adına her işi yerine getirebiliyor!

Üzerinde bulunan güç, USB Tip A, Tip C ve micro USB bağlantılarının yanı sıra SD kart bölümü de bulunan Lacie DJI Copilot, içerisinde bulunan ve 3 saatlik kullanım sunan bataryası ve tek renk LED bilgilendirme ekranı ile bilgisayarsız kullanım sağlayarak söz konusu bağlantılar ile SD kart, DJI droneları ve tablet, telefon ve aksiyon kameraları gibi cihazlardan aktarım desteği sağlıyor.

Yine bilgisayara ihtiyaç olmadan Android ve iOS’te bulunan mobil uygulaması ile dosya kontrolü de yapabilmenize olanak tanıyan ürün, dilerseniz akıllı telefon ve tabletinizi de şarj etmenizi sağlıyor.

İhtiyacınız olan tüm aparatlar kutu içeriğinde!

Bildiğiniz gibi son dönemdeki teknolojik ürünlerin kutu içeriği sade olur. Eğer farklı cihazlar için bir bağlantı gerekirse de aksesuar almanız gerekir. Bu konuda da oldukça takdir edilesi bir adım atan Seagate, kutu içeriğinden Lacie DJI Copilot’u kullanmak için gerekecek tüm aksesuarları eklemeyi unutmamış. Bu sayede kutu içeriğinden micro SD adabtörü, USB-C – USB-C ve USB-C – USB-A kabloları, ayrıca mobil cihaz bağlantısı için hem microUSB, hem USB Type C hem de lightning kablosu bulunuyor. Şarj cihazı için de farklı bölgelerde kullanıma uygun priz başlıklarını da sunan kutu içeriği bir seyahate çıkacağınızda ihtiyacınız olacak her şeyi barındırmasıyla dikkat çekiyor.

Ekstraları ile de farkını ortaya koyuyor.

Bahsettiğimiz detaylarının yanı sıra Rescue veri koruma servisinden 3 yıllık destek, Adobe Creative Cloud’dan bir aylık abonelik desteği de sağlayan Lacie DJI Copilot, IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına, toza ve hatta darbelere karşı da dayanıklı yapısıyla gerçekten üst seviye bir kullanım, destek ve sağlamlık sunabiliyor.

Eğer siz de bir gezgin, drone pilotu, profesyonel fotoğrafçı ya da depolama yedeğine ihtiyacı olan herhangi bir kullanıcı iseniz piyasada bulabileceğiniz en iyi ürün Lacie DJI Copilot’tan başkası olmayacak.