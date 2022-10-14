Araştırmacılar, bir laboratuvarda 1970’lerin tenis benzeri video oyunu Pong’u oynayabilen beyin hücreleri geliştirdiler. Ayrıca araştırmacılar, “mini beyinlerinin” çevresini algılayıp tepki verebildiğini söylüyorlar.

Dr. Brett Kagan, bir tabakta laboratuvarda yetiştirilen ilk “sezgili” beyni yarattığını iddia ediyor. Diğer uzmanlar çalışmayı “heyecan verici” olarak nitelendiriyor. Ancak beyin hücrelerini duyarlı olarak adlandırmanın çok ileri gittiğini söylüyor. Dr. Kagan, “Cihazı tanımlamak için daha iyi bir terim bulamadık. Harici bir kaynaktan bilgi alabilir, işleyebilir ve ardından gerçek zamanlı olarak yanıt verebilir.” diyor.

Bilim insanları, mini beyinleri ilk olarak 2013 yılında, beynin çok küçük olduğu genetik bir hastalık olan mikrosefaliyi incelemek için üretti. O zamandan beri beyin gelişimi araştırmalarında kullanılıyor. Ancak bu, ilk kez bir dış ortama bağlandıkları ve etkileşime girdikleri zaman oldu.

Araştırma ekibi:

Önce kök hücrelerden ve bazı fare embriyolarından büyütülmüş insan beyin hücrelerini 800.000 hücreli bir yığına dönüştürdü.

Sonra bu mini beyni, topun hangi tarafta olduğunu ve raketten ne kadar uzakta olduğunu ortaya çıkaran elektrotlar aracılığıyla video oyununa bağladı.

Buna karşılık, hücreler kendi elektrik aktivitelerini üretti. Oyun devam ettikçe daha az enerji harcadılar. Ancak top bir raketi geçtiğinde ve oyun rastgele bir noktada topla yeniden başladığında, tahmin edilemez yeni bir duruma yeniden kalibre etmek için daha fazla enerji harcadılar.

Mini beyin beş dakikada oyunu oynamayı öğrendi. Sık sık topu kaçırdı ancak başarı oranı rastgele şansın çok üzerindeydi. Araştırmacılar, bilinci olmadan bir insan oyuncunun yapacağı şekilde Pong oynadığını bilmediğini de vurguluyor.

Bira Pong’u

Dr. Kagan, teknolojinin sonunda Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavilerini test etmek için kullanılabileceğini umuyor.

Kagan, “İnsanlar bir tabaktaki dokulara baktıklarında, şu anda aktivite olup olmadığını görüyorlar. Ancak beyin hücrelerinin amacı, bilgiyi gerçek zamanlı olarak işlemektir. Gerçek işlevlerine ulaşmak, kapsamlı bir şekilde keşfedebileceğimiz çok daha fazla araştırma alanının kilidini açar.” diyor

Daha sonra Dr. Kagan, alkolün mini beynin Pong oynama yeteneği üzerindeki etkisini test etmeyi planlıyor. Bir insan beynine benzer şekilde tepki verirse, bu, sistemin deneysel bir yedek olarak ne kadar etkili olabileceğinin altını çizecektir.

Bununla birlikte, Dr. Kagan’ın kendi sistemini duyarlı olarak tanımlaması, birçok sözlük tanımından farklı. Bu, onun duygu ve duyulara sahip olma kapasitesine sahip olduğu anlamına gelir. Cardiff Psikoloji Okulu onursal araştırma görevlisi Dr. Dean Burnett, “düşünme sistemi” terimini tercih ediyor. Burnett, “Etrafta dolaşan ve açıkça kullanılan, değişikliklere neden olan bilgiler var. Bu yüzden aldıkları uyaran temel bir şekilde ‘düşünülmekte’.” diyor.

Araştırma ilerledikçe mini beyinlerin daha karmaşık hale gelmesi muhtemel. Ancak Dr. Kagan’ın ekibi, ortaya çıkacak tüm etik sorularla birlikte kazara bilinçli bir beyin yaratmamalarını sağlamak için biyoetik uzmanlarıyla birlikte çalışıyor.

Kagan, “Bu yeni teknolojiyi, ilk transistörlerin çok güvenilir olmayan hantal prototipler olduğu, yeni gelişen bilgisayar endüstrisine çok benzer şekilde görmeliyiz. Ancak yıllar süren özel araştırmalardan sonra, dünya çapında büyük teknolojik harikalara yol açtılar.” diyor.

Yapay zeka (AI) araştırmacıları şimdiden satrançta büyük ustaları yenen cihazlar üretti. Ancak Dr. Kagan ile birlikte çalışan Prof. Karl Friston, “Mini beyin kimse öğretmeden öğrenmeyi başardı. Bu nedenle daha uyarlanabilir ve esnek.” dedi.