Kyocera, yeni ECOSYS cihazlarını piyasaya sürdü

Kyocera Document Solutions Türkiye, ECOSYS serisine ECOSYS P3260dn, ECOSYS M3860idn ve ECOSYS M3860idnf olmak üzere 3 yeni A4 siyah beyaz cihaz ekledi. 1 yazıcı (ECOSYS P3260dn) ve 2 çok fonksiyonlu fotokopiden (ECOSYS M3860idn ve ECOSYS M3860idnf) oluşan yeni cihazlar, işletmelere baskı hizmetlerini optimize etme fırsatı vererek onları mümkün olduğunca karlı işletmeler haline getirmekte.

Bu yeni ECOSYS serisi cihazlar, Kyocera Document Solutions Türkiye’nin A4 siyah beyaz yüksek hızlı lazer portföyüne eklenen son cihazlardır. Bu son teknoloji cihazlar, daha yüksek hacimleri başarıyla basacak şekilde geliştirildi ve böylece kullanıcılar artan baskı çıktılarını daha verimli ve çevre dostu bir şekilde yönetebilmeye başladı.

ECOSYS P3260dn yazıcı ve iki yeni çok fonksiyonlu fotokopi ECOSYS M3860idn ve ECOSYS M3860idnf, gelişmiş veri güvenliği sunmasının yanı sıra sahip olduğu daha düşük enerji tüketimi özelliği sayesinde daha hızlı baskı yapabilir. İlk baskı süresini % 20 azaltır ve standart hızlı tarama fonksiyonu sayesinde gelişmiş tarama özellikleri sunar. Özellikle, ECOSYS M3860idnf, işletmelerin baskı işlemlerini optimize etmelerini sağlayan standart dahili sonlandırıcıya sahiptir. Bu sonlandırıcı sayesinde 50 sayfaya kadar zımbalama ve 250 sayfaya kadar istifleme yapabilmektedir.

Bu cihazlara eklenen 40.000 sayfa kapasiteli toner toplam sahip olma maliyetini düşürür. Bunun yanı sıra bu cihazlarla uyumlu olan 12.500, 15.500 ve 25.000 sayfalık tonerler işletmelerin ihtiyaçlarına uygun toneri seçmesine de olanak verir. Yeni ürünlerin üçü de, ilk kez 1992 yılında ekonomi ve sistem kavramları çerçevesinde oluşturulan ve cihazların çevreci bir yaklaşımla üretilmesini amaçlayan ECOSYS serisindendir. 1992’den beri ECOSYS serisi kartuşsuz teknoloji ve enerji tasarrufu önlemleri gibi yeniliklerle sürekli geliştirilmiştir.

Kyocera Document Solutions Türkiye işletmelere daha verimli ve sürdürülebilir baskı çözümleri sunmayı hedeflediğinden bu yılın başlarından itibaren yeni cihazlar piyasaya sürmüştür. ECOSYS P3260dn yazıcı ve iki yeni çok fonksiyonlu fotokopi ECOSYS M3860idn ve ECOSYS M3860idnf de bu hedefin bir parçasıdır.