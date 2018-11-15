KYOCERA Felsefe Gününü kutluyor

KYOCERA, Kurucusu Dr. Kazuo Inamori‘nin kutsala saygı duyma ve insanları sevme felsefesini yaşatmaya devam ediyor.

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Çevreye olan bağımlılık devam edecek

Dünyanın önde gelen doküman çözümleri şirketlerinden olan KYOCERA Document Solutions Avrupa (Kyocera) için, KYOCERA Şirketler Grubu Kurucusu Dr. Kazuo Inamori’nin felsefesi, işin ve işletmenin her ögesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Kyocera Dünya Felsefe Günü‘nde bu temel felsefenin şirket içinde ve günlük yaşamda sahip olduğu role dikkat çekiyor.

Şirket felsefesi hem yapılanma, hem de yönetimde her zaman önemli bir rol oynamıştır. Bu bağlılığın arkasında, tüm kararların “İnsan olarak yapılacak doğru olan şey nedir?” sorusu temel alınarak verilmesi gerektiğine olan inanç yatmaktadır. KYOCERA’nın kurucusu Dr. Kazuo Inamori, tüm insanlık ve üzerinde yaşadığımız Dünya için aydınlık bir geleceğe giden tek yolun “birlikte var olma” ilkesini benimsemekten geçtiğine inanmaktadır. Bu ilke, tüm canlıların hayatta kalmak için birbirlerine bağlı oldukları anlayışını doğurmuş ve KYOCERA‘nın kurumsal “Kutsala Saygı Duyun ve İnsanları Sevin” sloganına ilham vermiştir.

Kyocera‘da yönetim, çevreye özen gösterilmesi de dahil olmak üzere, yaşamın tüm unsurlarıyla bir işbirliği ve saygı ilişkisi içinde olmaya odaklanmaktadır. Ödüllü çevre dostu ürün serisi ECOSYS, yakın zamanda elde edilen ISO 14001: 2015 sertifikası ve 27. yılını kutlayan Çevre Şartı, KYOCERA’nın çevreye olan bağlılığının ve çevresel sorumluluk bilincinin en büyük kanıtlarıdır.

2002 yılında UNESCO tarafından başlatılan Dünya Felsefe Günü, günümüzde felsefenin önemine dair farkındalık yaratmak ve insanların bu alana olan ilgilerini artırmak için her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe gününde tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.