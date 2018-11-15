KYOCERA Çevre Şartı’nın 27. yılını kutluyor

KYOCERA Çevresel Şartı’nın kabulünün 27 yıl dönümünü kutlayan KYOCERA Şirketler Grubu ve dünyanın önde gelen doküman çözümleri şirketlerinden KYOCERA Document Solutions Avrupa, şirket içindeki günlük yaşamın önemli bir parçası olan ve çevreye olan bağlılığı simgeleyen belgeyi bir ilham kaynağı olarak kullanmaya devam ediyor. Çevre politikası, “Ortak Yaşam” kavramına dayanarak, şirketin “insan olarak doğru olanı yapma” ilkesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

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Çevresel sürdürebilirlik ön planda olacak

KYOCERA‘nın temel dayanaklarından olan Çevre Şartı, Ekim 1991’de kabul edilmiştir. Dünya genelinde büyüme politikasını başarıyla sürdüren KYOCERA, sürdürülebilirlik ve çevre korumayı varlığının ve operasyonlarının merkezinde tutmaya her zaman devam etmiştir. Bu şart, aynı zamanda KYOCERA kurucusu Dr. Kazuo Inamori’nin ortaya koyduğu Şirket Felsefesi içinde yer alan “toplumun ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunma” ilkesiyle bağlantılıdır.

KYOCERA’nın çevresel yaklaşımın başarısı, KYOCERA Document Solutions Avrupa’nın, tüm işletme operasyonlarında çevresel bir yaklaşımın benimsendiğini ortaya koyan ISO 14001: 2015 sertifikasını almasıyla kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra çevre dostu ürünlerden oluşan ve 25 yılı aşkın bir geçmişi bulunan ödüllü ECOSYS serisi, sektörde KYOCERA’nın ürün yelpazesini sürekli geliştirirken çevresel sürdürülebilirliği her zaman ön planda tuttuğunu göstermektedir.

KYOCERA Document Solutions Avrupa Başkanı Takuya Marubayashi, konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir;

“KYOCERA‘da, tüm faaliyetlerimizin sürdürülebilir ve çevre dostu olmasını sağlamak konusunda gerçek bir bağlılığa sahibiz. Sürdürülebilirlik, KYOCERA için yalnızca popüler bir kelime değil, bir çalışma ve yaşam biçimidir. Tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve bayilerimiz bu yaklaşımı benimsedikleri gibi, müşterilerimizin de bu konudaki deneyimlerimizden faydalanmaları için elimizden geleni yaparız. Bu, bizi bir işletme ve bir aile olarak ayrıcalıklı kılan en önemli şeylerden biridir.”