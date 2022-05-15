Appfigures Nisan 2022 için en çok indirilen uygulamaları öne çıkaran bir liste yayınladı. Veriler mart ayına göre çok değişiklik göstermiyor. Ancak aynı zamanda, bazı dikkate değer istisnalara göz atmak da önemlidir. İşte detaylar.

Nisan ayında TikTok‘un dünya çapında en çok indirilen uygulama olarak lider durumda. Daha spesifik olmak gerekirse, ‘Mart gibi’ adlı bir raporda yapılan tahminlerde gösterildiği gibi 51 milyondan fazla cihaz girdiği bildirildi.

İkincilik söz konusu olduğunda, yeri yaklaşık 47 milyon indirmeyi başaran rakip Instagram devraldı. Instgarm bu indirilme başarısından dolayı Google Play’in en çok indirilen uygulaması konumunda.

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Instagram, son zamanlarda Google Haritalar sayesinde bir noktaya itilen indirmeler açısından uygulama mağazasının üçüncü en popüler uygulaması oldu. Google Haritalar’ın App Store’un en çok indirilen uygulamaları açısından yabancı olmadığını kabul etmeliyiz, ancak 2022 Nisan ayında beklenileninden çok daha fazla başarı elde etti.

Meta’nın ünlü üçlüsü, indirilebilir uygulamaların çoğu için hala listenin en üst sıralarında yer alırken, Play Store’da Nisan ayındaki güçlü performansı sayesinde WhatsApp Business‘ın nasıl ilerlediğini görmek ilginç. İlginçtir ki, Spotify gibi uygulamaların da listeye girmesi güzel.

Ek olarak Capcut uygulaması pek çok kişinin umduğu kadar iyi performans göstermemiş olabilir, son olarak 8.sırada yer alıyor.

Şimdilik Mart ayına baktığınızda Nisan ayı için büyük bir sürpriz olarak görülmüyor. Bu nedenle, Mayıs ayı için sonuçların nasıl değiştiğini beklememiz gerekecek. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bilidirin.