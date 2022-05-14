Mesajlaşma endüstrisinde büyük bir pazar payına sahip olan WhatsApp, kullanıcılarına sürekli olarak en iyi deneyimi ve özellikleri kullanıma sunuyor. Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması bu yıl Mac ve Macbook’lara özel bir uygulama getirebilir. Şirket, en son raporlara göre macOS için WhatsApp‘ı test ediyor. Bunlar ilk raporlar olsa da, önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgileri bekleyebiliriz.

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WABetaInfo’nun son gönderisine göre WhatsApp, Mac Catalyst çerçevesini kullanan uygulamanın bir sürümünü geliştiriyor. Geliştiricilerin doğrudan macOS Monterrey için iPad uygulamaları geliştirmelerini sağlıyor. Doğrudan web sitesinden indirilebilen WhatsApp masaüstü uygulamasının aksine, yeni uygulamanın nihayet piyasaya sürüldüğünde App Store’a gelmesi bekleniyor.

Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, masaüstü uygulamasını kullanma süreci aynı kalıyor. Kullanıcıların QR kodunu kullanarak cihazlarını bağlamaları gerekecek. Raporlar, WhatsApp’ın çoklu cihaz girişini macOS sürümünde de göreceğimizi kanıtlar nitelikte.

WhatsApp’ın masaüstü uygulaması, bir süredir Windows masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ve macOS için mevcuttu. İkinci sürüm, Apple’ın 2 yıl önce tanıttığı M1 yonga seti için henüz optimize edilmedi. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmıdan bildirin.