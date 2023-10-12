Ülkemizde IMEI olayı farklı boyutlara taşınmaya devam ediyor. 20.000 TL olan ve bir kez daha zamlanacağı söylenen IMEI kayıt ücretinin ardından bugün bir haber daha geldi. Geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi 7 yıl sinyal alınamayan telefonların IMEI’sinin kapatılacağı resmileşmişti. Bugün ise sürpriz bir şekilde bu süre 7 yıldan sadece 1 yıla indirildi. Yani 1 yıl telefonu kullanmazsan IMEI’si düşecek.

Bu sürenin 1 yıl gibi oldukça kısa bir süre ile sınırlandırılması çok yersiz oldu diyebiliriz. Çoğumuzun yedek telefonu var. Bu yedek telefonun IMEI’si kapatılmasın diye yılda 1 kez de olsa içerisinde hat koyup sinyal göndermemiz gerekecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“MADDE 1- 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasınm (d) bendinde yer alan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar

MADDE 19/A- (1) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazlara ilişkin elektronik kimlik bilgileri Kurum tarafından siyah listeye alınır. 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar, teknik imkanlar dâhilinde tespit edilebilmeleri halinde, bu kapsamda değerlendirilmez.

(2) Birinci fıkra kapsamında elektronik kimlik bilgisi siyah listeye alman cihazın bir abone numarası ile tekrar kullanılması halinde, cihaz kullanımının elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanma talebi ilgili abone numarası bilgisi ile birlikte işletmeci tarafından derhal Kuruma bildirilerek ilgili abone numarasına işletmeci tarafından cihazın durumuna ilişkin bilgilendirme mesajı iletilir.

(3) Kuruma yapılan bildirim sonrasında; cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarası ile kullanıldığına ilişkin Kurum tarafından yapılan kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye/beyaz listeye alınır.

(4) Son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almadığı gerekçesiyle elektronik kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru cihazın son kullanımı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilir.

(5) Birinci fıkra kapsamında siyah listeye alınan bir cihazın son kullanımının Kurumun son kullanıcı tespiti ile uyuşmaması halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilir. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye halinde veya terkin edilmiş olması durumunda Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanarak Kuruma başvuru yapılabilir.

(6) Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye/beyaz listeye alınır.“