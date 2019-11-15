İnceleme
Kulakiçi OYUNCU kulaklığı: CoolerMaster MH703 inceleme
CoolerMaster MH703 inceleme videomuzda, oyuncular için geliştirilen kulakiçi kulaklığı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
CoolerMaster MH703 inceleme
Ürünü satın aldığınızda kulaklığın kendisi, farklı boyutlarda iki adet kulaklık pedi, taşıma çantası ve PC bağlantısı için uzatma kablosu çıkıyor.
Kulaklık PC, mobil, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch destekliyor. Tasarımına baktığımızda ince örgü kablo ve metal başlığı ile dikkat çeken CoolerMaster MH703, oldukça konforlu bir tasarıma sahip. Kulakiçi yapısı sayesinde dinlediğiniz müziğin veya oynadığınız oyunun sesini dışarıya vermiyor. Ayrıca kulaklığın üzerindeki kontrol tuşu sayesinde hem çağrı yanıtlama hem de müzik kontrolü gibi işlevlerde kullanılabiliyor.
Ses performansı konusunda 10 mm’lik neodinyum sürücülerle gelen kulaklık, 20 ila 20.000 Hz frekans aralığı ve 16 Ohm empedans değeri sunuyor. Kulaklığı CS:GO, Fortnite ve WoW gibi farklı oyunlarda deneyimledik. Cihazın ses hassasiyeti özellikle CS:GO gibi rakibinizin nereden geldiğini duymanızın gerektiği oyunlarda oldukça başarılı. Ayrıca patlama veya silah seslerindeki tokluk da bir o kadar başarılı. Ancak tabii ki kulaklığın müzik performansını da değerlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda orta düzey bir kulaklık performansı aldığımızı ve genel olarak seslerin dengeli bir şekilde iletildiğini belirtelim. Eğer yüksek bass sesler sunan bir kulaklık arıyorsanız, MH703 o anlamda size hitap etmeyebilir.
İnceleme
BİZİMLE DEĞİLSİN: Xiaomi AirDots Pro 2
Xiaomi AirDots Pro 2 inceleme videomuzda, şirketin yeni tam kablosuz kulaklığına yakından baktık. Özellikle bazı noktalarda ciddi eleştirilerimize maruz kalan kulaklık, belki de bugüne kadar ilk kez ciddi anlamda beğenmediğimiz bir Xiaomi modeli oldu.
Ürün linki: https://hwp.to/2QcWTqm
İndirim kodu: BGHardware11
Xiaomi Airdots Pro 2 – Neleri beğenmedik?
Ürünün tasarımı konusunda bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki sözünü edeceğimiz durum kişiden kişiye göre değişebilir ancak kulaklığın tasarımı nedeniyle, kulağın içinde hareket etmesi konforsuz bir durum yaşatıyor. Hareket eden kulaklık sizi rahatsız ediyor ve sürekli kulaklığı düzeltmek durumunda kalıyorsunuz. Tasarım konusunda sorun yaşadığımız bir diğer konu da dokunmatik kontroller. Ürünün üzerinde fiziksel bir tuş yerine dokunmatik bir kontrol yapısına yer vermiş. Ancak bunun çok kararlı çalışmadığını ve zaman zaman hareketlerimize kulaklığın bir tepki vermediğini deneyimledik.
Ürünü eleştirmemizdeki ana sebep ise maksimum ses seviyesinin yetersiz olması ve ses izolasyon problemi. Örneğin kulaklıkla dışarıda veya metroda müzik dinlerken, ses seviyesi en yüksek seviyede olsa bile dışarının sesini çok fazla duyuyorsunuz. Hatta metro gibi yüksek sesli alanlarda müziğin sesinin bastırıldığına bile şahit olduk.
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Neleri beğendik?
Kulaklığın mikrofon kalitesi bugüne kadar gördüğümüz tam kablosuz kulaklıklar içerisinde en iyilerinden bir tanesi. İnceleme videosunda gerçekleştirdiğimiz bir telefon konuşmasının kaydını dinleyebilirsiniz.
Xiaomi AirDots Pro 2 modelinin ses seviyesi haricince sunduğu ses performansı başarılı. Cihazın içerisinde 14.2 mm‘lik sürücüler var ve sessiz bir ortamda müzik dinliyorsanız ses kalitesinden memnun kalıyorsunuz. Ayrıca ürünün USB Type-C yuvasını kullanan bir şarj kutusunun olmadı, Bluetooth 5.0 ve HD ses kodeklerini destekliyor olması güzel. Ayrıca kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda sensör yardımıyla sesin otomatik kesiliyor olması da hoş bir detay.
Akıllı Telefon
iPhone 11 Pro incelemesi | Geceyi gündüz yapan telefon!
iPhone 11 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Apple’ın özellikle kamera performansı ile dikkat çeken en yeni telefonun üçlü kamerasının maharetleri ile inceleme konuğumuz oldu.
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iPhone 11 Pro incelemesi | Geceyi gündüz yapan telefon!
Bu yıl tanıtılan üçlü iPhone modellerinin ortancası konumundaki 11 Pro, 11 Pro Max’ten sadece boyut ve batarya olarak farklılık gösteriyor.
5,8 inçlik Super Retina XDR OLED ekranında 1125 x 2436 piksel çözünürlük ve 1200 nit’e çıkabilen parlaklık oranıyla gelen 11 Pro, Dolby Vision ve HDR 10 desteğiyle oldukça başarılı bir ekran deneyimi vadediyor.
Yeni nesil Apple A13 Bionic işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı gibi detaylara sahip telefon, sorunsuz ve oldukça akıcı bir deneyim sağlamayı başarıyor.
En dikkat çekici noktası olan kamera tarafında ise 12 MP değerlerindeki üçlü bir kamera kurulumu ile gelen telefon, geniş, ultra geniş ve telefoto lensler ile çok başarılı fotoğraf ve video içerikleri sunuyor.
4K’da 60 fps, FHD’de 240 fps video kaydı sunan cihaz, Deep Fusion özelliğiyle en doğru fotoğrafı sağlamayı başarırken özellikle gece modunda çığır açmayı başarmış. Gece modu çekimlerinde geceyi gündüz eğleyen 11 Pro, bu konuda Mate 30 Pro gibi rakiplerini fazlasıyla zorlayabilecek seviyede sonuç veriyor. Özellikle vLog için süper bir telefon konumuna geçen akıllı telefon bu konuda takdiri hak ediyor.
Sonunda kutu içerisinden hızlı şarj destekli 18 Watt şarj aleti de çıkarmayı akıl eden Apple, cihazı yarım saat içerisinde %50 oranında şarj edebiliyor. iPhone 11 Pro’nun bataryası ise 3046 mAh değerinde olduğunu da belirtelim.
Tüm bu detayları ve daha fazlasını inceleme videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
İnceleme
117 TL fiyatıyla tam kablosuz kulaklık: Ovevo Q65
Ovevo Q65 ya da global adıyla Ovevo Muve incelemesi ile karşınızdayız. Banggood tarafından indirimli kodu ile alabileceğiniz kulaklığın detaylarını Aydoğan aktarıyor.
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Ürün linki; https://hwp.to/ovevo
İndirim kodu; BGHardwareQ5
Bu videomuzdaki Ovevo Q65, Banggood üzerinden bize gönderilen kod ile satılmaktadır. Ürün şu anda 175.46 TL’lik fiyatla satılmakta olup, imdirim kodu ile 117 TL’ye satın alınabilmektedir. Olası bir kargo ücretinde herhangi bir indirim sağlamaz.
Ovevo Q65 (Muve) özellikleri
Bluetooth 5.0 desteğiyle gelen Ovevo Q64 tam kablosuz kulaklık modeli IPX7 sertifikası ile suya dayanıklı yapıda geliyor. Kolayca akıllı telefonlarınıza ve diğer ürünlerinize eşleşen Ovevo Q65, şık, hafif ve bas ağırlıklı yapısıyla dikkat çekiyor.
Bu videomuzda Ovevo Q65’in detaylarını ve değerlendirmemizi görebilirsiniz. İyi seyirler….
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Track: Sub Urban – Cradles [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/Hn4sfC2PbhI
Free Download / Stream: http://ncs.io/CradlesYO